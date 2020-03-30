Yağlı ciltlere nasıl bakım yapmak gerekiyor?

Bazı kadınlar cildinin kuruluğundan, bazı kadınlar da çok yağlı oluşundan şikayetçidir. Cildinizin sağlığına önem vermek ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hangi cilt tipine sahip olduğunuzu bilerek doğru bakımlar yapmanız gerekir. Siyah nokta ve sivilce oluşumunun sık görüldüğü yağlı ciltler, diğer cilt tiplerine kıyasla daha fazla özen ister. Eğer siz de ışıkta ayna gibi parlayan bir cilt yerine, daha bakımlı ve sağlıklı bir cilt istiyorsanız bu yazımız tam size göre! Haydi, şimdi yağlı ciltler neden oluşuyor bir göz atalım!

CİLT NEDEN YAĞLI OLUR?

Normal ciltlere göre yağ ve ter bezlerinin daha fazla çalışmasıyla oluşan yağlı ciltler, sebumların daha fazla salgılanmasına yol açarak siyah nokta ve sivilce oluşumuna neden olur. Ciltte görülen yağlanma genetik özelliklerden kaynaklandığı gibi birçok çevresel etmenden de kaynaklanıyor olabilir.

Kalıtımsal: Annenin veya babanın cildinin yağlı olması kalıtımsal olarak sizin de cildinizin yağlı olmasına sebebiyet vermiş olabilir.

Hormonal Dengesizlik: Hormon salınımının normal olmaması yağ salgısını arttırarak cildinizin yağlı olmasına yol açabilir. Uygulanan tedaviler ile hormonlar normal seviyeye indiğinde cilt tipi sorunları da ortadan kalkar.

Yanlış Temizlik: Yağlı görünümün ortadan kalkması için sık sık cildin yıkanması cildin doğal salgıladığı nemin kaybolmasına sebep olur. Ciltteki hücreler kaybolan nemi eski haline getirmek için eskisinden daha çok çalışarak ciltteki yağlanmayı arttırır.

Yanlış Kozmetik Ürünler: Cilt tipine uygun olmayan kapatıcı, fondöten gibi ürünlerin kullanılması cildin yağlanmasına sebep olur. Makyaj malzemelerinizi seçerken cilt tipinize uygun olmasına özen göstermelisiniz.

Sağlıksız Beslenme: Beslenme tarzı vücudumuzu ve cildimizi doğrudan etkiler. Fazla yağlı, şekerli ve tuzlu besinler kilo alımına sebep olurken cilt yüzeyinde yağlanma yapar. Kızartmalı yemeklerin ve fazla şekerli besinlerin yanında akne ve sivilcenin promosyon olması neredeyse kaçınılmazdır.

Farklı nedenlerle cildin yağ oranının fazlalığı bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Bazı kişilerin tüm cildi yağlı olurken bazılarının sadece T bölgesi (alnın bir kısmı ve burun üstü) yağlı olur.