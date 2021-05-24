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Yağlı saçları gizlemenin yolları

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
24.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa sürede yağlanan saçlar, görünümüne özen gösterenlerin en çok rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Eğer saçınızı yıkayacak zamanınız yoksa bebek pudrası, kuru şampuan gibi ürünlerden destek alarak veya farklı saç modellerini deneyerek bu yağlı görünümü kolayca kamufle edebilirsiniz. Hazırsanız yağlı saçlarınızı gizlemek için derlediğimiz ipuçlarıyla karşınızdayız.

Yağlı saçları gizlemenin yolları

Vücudun ürettiği toksinlerin miktarına göre saçlarımız yağlanır. Bu yağlanma nedeniyle bazen her gün, bazen de haftada birkaç kez saçları yıkamanız gerekir. Her gün saçınızı yıkayarak saç derinize zarar vermek istemiyorsanız veya saçınızı yıkamak için yeterli zamanı bulamıyorsanız alternatif yöntemlerden destek alabilirsiniz. Sizin için araştırdığımız pratik yöntemlerle saçınızdaki yağlı görünümden kolayca kurtulabilirsiniz.

ŞAPKA VEYA KAPÜŞON TAKIN

Yağlanmış saçlarınızı gizlemek için kombinlerinize şapka veya kapüşonlu bir giysiyi dahil edebilirsiniz. Böylece hem saçlarınızdaki özensiz görüntüyü kamufle edebilir hem de sıra dışı ve havalı bir tarz elde edebilirsiniz.

ŞAÇ AYRIMINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİN

Saçlardaki yağlanma, saçın ayrıldığı diplerden itibaren görünür hale gelir. Yağlı ve kirli görüntüden kurtulmak için ayrımınızın yönünü değiştirebilirsiniz. Ortadan ayrılmış saçınızı yandan ayırıp tokayla toplayarak tazelenmiş bir görünüme kavuşabilirsiniz.

BEBEK PUDRASI KULLANIN

Saçlardaki yağlı görünümden kurtulmak için bebek pudrası kullanmak bilinen en yaygın yöntemlerden birisi. Bebek pudrası sayesinde 5 dakika kadar kısa bir sürede mis gibi kokan ve temiz görünen saçlara sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle:

  • Saçlarınız önünüze düşecek şekilde başınızı eğin.
  • Saç diplerinize bebek pudrası dökün ve parmaklarınızla masaj yaparak saç derisine yedirin.
  • Başınızı geriye atarak saçlarınızı tarakla saç derisine bastırmadan tarayın.
  • Taradıktan sonra saçınızı toplayabilir veya salık bırakabilirsiniz.

SAÇINIZIN SADECE ÖN KISMINI YIKAYIN

Zamanınız kısıtlıysa yağlı saçlardan kurtulmak için saçınızın tamamını yıkamak zorunda değilsiniz. Saçınızın sadece ön kısmını yıkayarak yağlı kısımları gizleyebilirsiniz. Bunun için saçınızın ön kısmını ayırın ve geri kalanını tokayla toplayın. Başınızı öne doğru eğerek bir miktar şampuanla saçınızın ön kısmını yıkayın. Ardından kurutarak geriye doğru tarayın ve istediğiniz gibi saçlarınızı şekillendirin.

SAÇINIZI ÖRÜN

Saçınızdaki yağlanmayı gizlemek için saç örgüsünden faydalanabilirsiniz. Saçınızın ayrımını değiştirerek ve kalın bir örgü yaparak yağlı görünümü yok edebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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