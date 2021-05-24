Yağlı saçları gizlemenin yolları

Vücudun ürettiği toksinlerin miktarına göre saçlarımız yağlanır. Bu yağlanma nedeniyle bazen her gün, bazen de haftada birkaç kez saçları yıkamanız gerekir. Her gün saçınızı yıkayarak saç derinize zarar vermek istemiyorsanız veya saçınızı yıkamak için yeterli zamanı bulamıyorsanız alternatif yöntemlerden destek alabilirsiniz. Sizin için araştırdığımız pratik yöntemlerle saçınızdaki yağlı görünümden kolayca kurtulabilirsiniz.

ŞAPKA VEYA KAPÜŞON TAKIN

Yağlanmış saçlarınızı gizlemek için kombinlerinize şapka veya kapüşonlu bir giysiyi dahil edebilirsiniz. Böylece hem saçlarınızdaki özensiz görüntüyü kamufle edebilir hem de sıra dışı ve havalı bir tarz elde edebilirsiniz.

ŞAÇ AYRIMINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİN

Saçlardaki yağlanma, saçın ayrıldığı diplerden itibaren görünür hale gelir. Yağlı ve kirli görüntüden kurtulmak için ayrımınızın yönünü değiştirebilirsiniz. Ortadan ayrılmış saçınızı yandan ayırıp tokayla toplayarak tazelenmiş bir görünüme kavuşabilirsiniz.

BEBEK PUDRASI KULLANIN

Saçlardaki yağlı görünümden kurtulmak için bebek pudrası kullanmak bilinen en yaygın yöntemlerden birisi. Bebek pudrası sayesinde 5 dakika kadar kısa bir sürede mis gibi kokan ve temiz görünen saçlara sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle: