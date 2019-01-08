Yağma ve yaralamadan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Yağma ve kasten yaralama suçundan aranan şüpheli, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma ve kasten yaralama suçundan aranan Hasan A'nın, Süleymanpaşa'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, Barbaros Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan A'nın, savcılık sorgusu sürüyor.

