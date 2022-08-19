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Yağmur suyu kanalına düşmüştü! 21 yaşındaki Ayça'nın organları 3 kişiye umut oldu

19.08.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ailesiyle bulunduğu araçta yağmur suyu kanalına düşen Ayça Bektaş, 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın organları 3 kişiye umut olurken karaciğeri Antalya'daki, böbrekleri de Bursa'daki organ bekleyen kişilere nakledilecek. Kazada sürücü Yavuz Bektaş ile araçtaki eşi Seval Bektaş tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yağmur suyu kanalına düşmüştü! 21 yaşındaki Ayça'nın organları 3 kişiye umut oldu

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara yolu Şehitler Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Yavuz Bektaş yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere ve yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü Bektaş ile araçtaki eşi Seval Bektaş (48) ve kızı Ayça Bektaş (21) yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayça, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kızın anne ve babası ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hayatını kaybeden Ayça'nın önce beyin ölümü gerçekleşti.

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KARACİĞERİ ANTALYA'DAKİ, BÖBREKLERİ BURSA'DAKİ HASTALARA NAKLEDİLECEK

Bu sürede ailesinin organ bağışına izin vermesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Hastanesinden gelen ekipler, Ayça'nın karaciğeri ile iki böbreğini 3 saat süren operasyonla aldı. Ayça'nın karaciğeri Yenişehir Havaalanı'ndan Sağlık Bakanlığının uçağı ile Antalya'ya götürülürken, böbrekleri ise Bursa'da organ bekleyen hastalara nakledilecek.

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Operasyonun ardından bir açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Fuat Aksoy, "Hasta 21 yaşında, trafik kazası sonucu vefat etmiş. Ailesi organ bağışında bulunmuş. Bugün buraya karaciğer ve iki böbrek bağışı için geldik. Bu organların çıkarılmasıyla beraber organ nakli bekleyen 3 hastaya umut kaynağı oldu. Her ne kadar çok zor olmuş olsa da 21 yaşında bir gencin vefat etmesi, 3 kişiye umut vaat etmiş oluyor. Karaciğeri Antalya'ya göndereceğiz. Böbrekleri de iki hastamıza ulusal dağıtımla nakledilecek. Organ bağışının ülkede sayısının artırılması gerekiyor. Tabii toplumsal farkındalık gerekiyor. Tabii zor bir karar. Ama aile buna irade göstermiş, kabul etmişler. İnsanların bu konuda farkında olması, diğer insanlara umut olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

(İHA)

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Bursa
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