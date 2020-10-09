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Yağmurda kayan kamyon böyle durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Bursa'da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yağmur nedeniyle kayan aracı kontrol altında tutmaya çalışan sürücünün zorlu anları yer alıyor. Nefes kesen anlarda yan yana kayan kamyonun yol kenarındaki iş yeri bahçesine girerek park ettiği görüldü. Kamyon, şans eseri kimseye çarpmadan durabildi.

Yağmurda kayan kamyon böyle durabildi

Kamyonun zorunlu park edişi sosyal medyada ilgi odağı olurken, altına yapılan 'hayatına böyle aniden girmek isterdim' şeklindeki yorum dikkat çekti.

U DÖNÜŞÜ YAPARAK DURABİLDİ

Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yağmurda ıslanan yolda süratli şekilde seyreden bir kamyon aniden kaymaya başlıyor. El freni çekercesine yanlayan kamyon 'u' dönüşü yapıp karşı şeritteki bir iş yerinin bahçesine kayarak giriyor. Şaka gibi dedirten görüntülerde şans eseri kamyon hiçbir yere çarpmadan duruyor.

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İHA

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