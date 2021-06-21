Yahoo Mobile ağı kapanıyor

Ağ özellikle popüler değildi ve cihaz seçimi oldukça zayıftı. Yahoo Mobile sitesindeki yeni bir sayfa, “Verizon, Yahoo markasını ayrı olarak satmaya karar verdi ve sonuç olarak Yahoo Mobile operasyonları sona erecek” diye açıklıyor. Halihazırda Yahoo Mobile‘daki abonelerin telefon numaralarını başka bir operatöre aktarmak için 31 Ağustos’a kadar süreleri olacak, ancak bazı durumlarda “aylık hizmet döngünüze bağlı olarak bireysel hatlar daha erken sonlandırılabilir”. Müşteriler, 16 Haziran’dan sonra bir ay daha yenileme yapabilir ancak, bunun ardından hizmet, ay dolduğunda sona erecek. Otomatik Ödeme hesapları yalnızca 16 Temmuz’a kadar ücretlendirilir.

Visible, Verizon’un aynı altyapı üzerinde çalışan diğer MVNO ağı, yani Yahoo Mobile aracılığıyla satın alınan cihazların Visible veya Verizon üzerinde çalışabilmesi gerekiyor. Sayfa, diğer taşıyıcıların uyumlu olabileceğinden bahsediyor, ancak önce kontrol etmelisiniz.

YAHOO MOBILE'DAN 60 GÜN SÜRE

Yahoo Mobile, kullanıcıların hesap kapandıktan sonra numaralarını transfer etmek için 60 günleri olduğunu, ancak bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini söylüyor. Bir numaranın nasıl aktarılacağına ilişkin talimatlar için Yahoo Mobile’ın hazırladığı sayfaya bakabilirsiniz. Uygulamanın kapanması çok büyük bir olay değil ancak yine de bir devrin kapandığını bilmek kayda değer.

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