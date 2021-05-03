Verizon, Yahoo ve AOL'u resmen satıyor!

"Verizon, Yahoo'yu satacak" söylentisi gerçeğe dönüştü. Verizon resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, AOL ve Yahoo markalarını elinde bulunduran medya grubunu, özel sermaye şirketi Apollo Global Management'a satacağını açıkladı.

YAHOO TEKRAR SATILIYOR

Açıklamaya göre, içinde TechCrunch, Yahoo Finance ve Engadget gibi online medya şirketlerinin yer aldığı Yahoo ve AOL markaları artık Apollo bünyesine geçecek. Verizon, işlemin sonunda 'Yahoo' olarak bilinecek ve CEO Guru Gowrappan tarafından yönetilmeye devam edecek olan şirkette yüzde 10 hisseye sahip olacak. Satış anlaşmasının bedeli ise 5 milyar dolar.

"HEYECAN DUYUYORUZ"

Verizon Media CEO'su Guru Gowrappan, yapılan açıklamada, "Apollo ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz" ifadesini kullandı. Verizon, yakın geçmişte Yahoo ve AOL'yi satın almak için 8 milyar dolardan fazla bir ödeme yapmıştı.

