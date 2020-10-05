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  4. Yakalanmamak için plakalarını bile gizlemişler! Düğün konvoyunda drift rezaleti

Yakalanmamak için plakalarını bile gizlemişler! Düğün konvoyunda drift rezaleti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yolu trafiğe kapatan bir grup, araçlarla drift yaparak tehlike yarattılar. Düğün konvoyuna ait olduğu belirtilen araçlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Plakalarını kapatarak drift yapan araçlar jandarma ekipleri tarafından belirlenerek cezadan kaçamadı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Aktoprak mevkiinde önceki akşam saatlerinde yolu kapatan düğün konvoyundaki araçlar, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptılar. Drift yapan araç sürücülerinin plakalarını kapatarak önlem aldıkları gözlenirken, bir süre sonra yolu trafiğe açarak bölgeden uzaklaştılar. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma trafik ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yapılan sıkı takip sonucu drift yapan araçlara 8 bin 222 TL para cezası kesildi. Araçlar 6 ay boyunca bağlanırken, sürücülerinin ehliyetlerine ise 6 ay el konuldu.

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DHA

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