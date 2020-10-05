Yakalanmamak için plakalarını bile gizlemişler! Düğün konvoyunda drift rezaleti

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Aktoprak mevkiinde önceki akşam saatlerinde yolu kapatan düğün konvoyundaki araçlar, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptılar. Drift yapan araç sürücülerinin plakalarını kapatarak önlem aldıkları gözlenirken, bir süre sonra yolu trafiğe açarak bölgeden uzaklaştılar. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma trafik ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yapılan sıkı takip sonucu drift yapan araçlara 8 bin 222 TL para cezası kesildi. Araçlar 6 ay boyunca bağlanırken, sürücülerinin ehliyetlerine ise 6 ay el konuldu.

DHA

