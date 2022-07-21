Yakayı ele verdi, kendini böyle savundu! 'Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim'

Adana'da polisin yaptığı kontrollerde Diyarbakır'dan gelen bir otobüsün bagajında koliler içine gizlenmiş esrar bulundu. Kolilerin sahibi Brader S. gözaltına alınırken ifadesinde "Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim" dediği öğrenildi.

KOLİLER İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan yola çıkan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, kent merkezindeki uygulama noktasında otobüsü durdurdu. Narkotik köpekle araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki iki kolide, çok sayıda zayıflama kürü kutusunun içerisine gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar bulundu. Kolilerin sahibi olan yolculardan Brader S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: ADANA SICAĞINI MERAK ETTİĞİM İÇİN GEZMEYE GELDİM

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Brader S.’nin, “Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

