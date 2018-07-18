KADIN

Yalancı tümör başınızı ağrıtmasın

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2018 12:23 | Son Güncelleme

Görme bozukluklarına sebep olan, teşhisi konulamamış ve dirençli baş ağrısının sebebi “yalancı tümör” olabilir. Konuyla ilgili merak edilenleri Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem açıkladı.

Yalancı tümör başınızı ağrıtmasın

Baş ağrısı, her yaştan insanın yaşadığı ve çözümü için en çok ilaç kullanılan rahatsızlıkların başında geliyor. Mevsim dönümlerinden strese, nörolojik problemlerden diş hastalıklarına pek çok sebebi olan baş ağrısının bazı spesifik türleri de var. Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, özellikle genç kadınlarda görülen ve görme bozukluklarının eşlik ettiği dirençli baş ağrısı şikayetinde tanısı zor konulan “yalancı tümör” riskinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yalancı Tümör Nedir, Tanısı Nasıl Konulur?

Beyinden kanın tekrar kalbe dönmesini sağlayan toplardamarlarda (venöz yapılar) oluşan darlıklar sebebiyle beyinde basıncın artmasına bağlı olarak gelişen hastalık “yalancı tümör” olarak adlandırılır.

Doç. Dr. Erdem, “Hastalar özellikle göz arkalarında yoğunlaşan baş ağrısından şikayet ederler. Baş ağrısının yanı sıra, görme bozuklukları (çift görme, bulanık görme ve geçici görme kaybı gibi), kulak çınlamaları, kulak uğultuları ve başta ağırlık hissi sıklıkla bildirilen rahatsızlıklardır. Tüm bu şikayetler, tümör oluşumunu işaret etse de yapılan muayene ve tetkikler genellikle normal sonuç verir. Buna bağlı geliştirilen tedavi yöntemleri ise hasta için fayda sağlamaz. Beyin omurilik sıvısında artış tespit edilse de, tomografi ve MR sonuçlarında çoklukla net bir bulguya rastlanmaz.” dedi.

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Yalancı tümör oldukça spesifik bir hastalıktır ve tanısı oldukça zordur. Doktorun hastalığı tanıması ve hastanın hikayesini detaylıca dinlemesi tanının konulmasını kolaylaştırır. Doç. Dr. Eren Erdem, girişimsel nöroradyolojinin hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli bir fark yarattığını belirtti.

Yalancı Tümör Tedavisi

Yalancı tümörün tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, “Tedavi edilmemesi halinde ciddi görme bozukluklarına hatta körlüğe yol açabilen yalancı tümör, ilaçla uzun vadede tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ancak uzun süre dar bir görme alanı ve baş ağrısı ile yaşamak istemeyen hastaların girişimsel nöroradyoloji sayesinde küçük bir kesiden girilerek daralan toplardamara yapılacak stent uygulaması ile birkaç saat içinde kalıcı bir çözüme ulaşmak mümkün. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve kalıcı hasarlara yol açan yalancı tümör, gelişen tıbbın nimetlerinden biri olan girişimsel nöroradyoloji ile kısa zamanda tedavi edilebilmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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