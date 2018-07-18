Yalancı tümör başınızı ağrıtmasın

Baş ağrısı, her yaştan insanın yaşadığı ve çözümü için en çok ilaç kullanılan rahatsızlıkların başında geliyor. Mevsim dönümlerinden strese, nörolojik problemlerden diş hastalıklarına pek çok sebebi olan baş ağrısının bazı spesifik türleri de var. Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, özellikle genç kadınlarda görülen ve görme bozukluklarının eşlik ettiği dirençli baş ağrısı şikayetinde tanısı zor konulan “yalancı tümör” riskinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yalancı Tümör Nedir, Tanısı Nasıl Konulur?

Beyinden kanın tekrar kalbe dönmesini sağlayan toplardamarlarda (venöz yapılar) oluşan darlıklar sebebiyle beyinde basıncın artmasına bağlı olarak gelişen hastalık “yalancı tümör” olarak adlandırılır.

Doç. Dr. Erdem, “Hastalar özellikle göz arkalarında yoğunlaşan baş ağrısından şikayet ederler. Baş ağrısının yanı sıra, görme bozuklukları (çift görme, bulanık görme ve geçici görme kaybı gibi), kulak çınlamaları, kulak uğultuları ve başta ağırlık hissi sıklıkla bildirilen rahatsızlıklardır. Tüm bu şikayetler, tümör oluşumunu işaret etse de yapılan muayene ve tetkikler genellikle normal sonuç verir. Buna bağlı geliştirilen tedavi yöntemleri ise hasta için fayda sağlamaz. Beyin omurilik sıvısında artış tespit edilse de, tomografi ve MR sonuçlarında çoklukla net bir bulguya rastlanmaz.” dedi.