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Yalçın Karatepe kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çalar Saati'n konuğu Yalçın Karatepe'nin mesleği nedir?

19.02.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalçın Karatepe FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat'e konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunun Yalçın Karatepe merak konusu oldu. İzleyiciler, program öncesi İlker Karagöz için "Umarım çalışmadığım yerlerden sormaz" ifadesini kullanarak programa konuk olduğunu duyuran Yalçın Karatepe hakkında internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki Yalçın Karatepe kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çalar Saati'n konuğu Yalçın Karatepe'nin mesleği nedir? İşte detaylar...

Yalçın Karatepe kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çalar Saati'n konuğu Yalçın Karatepe'nin mesleği nedir?

Yalçın Karatepe sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. FOX TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına konuk olacağını "Umarım çalışmadığım yerlerden sormaz" ifade ifadeleri ile duyuran Yalçın Karatepe canlı olarak ekrana gelen programı izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yalçın Karatepe kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çalar Saati'n konuğu Yalçın Karatepe'nin mesleği nedir? Yalçın Karatepe'nin biyografisine haberimizde yer verdik.

YALÇIN KARATEPE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yalçın karatepe 1964 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesai Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

Yalçın Karatepe New Orleans Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimi gördü.

2012-2015 yılları arasında Mülkiye'de dekanlık yapmıştır. Farklı televizyon kanallarında ekonomi ve siyaset konulu programlara konuk olarak katılmaktadır.

ÇALAR SAATİ'N KONUĞU YALÇIN KARATEPE'NİN MESLEĞİ NEDİR?

Siyasal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak çalışıyor.

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