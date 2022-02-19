Yalçın Karatepe sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. FOX TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına konuk olacağını "Umarım çalışmadığım yerlerden sormaz" ifade ifadeleri ile duyuran Yalçın Karatepe canlı olarak ekrana gelen programı izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Yalçın Karatepe kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çalar Saati'n konuğu Yalçın Karatepe'nin mesleği nedir? Yalçın Karatepe'nin biyografisine haberimizde yer verdik.

YALÇIN KARATEPE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yalçın karatepe 1964 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesai Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

Yalçın Karatepe New Orleans Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimi gördü.

2012-2015 yılları arasında Mülkiye'de dekanlık yapmıştır. Farklı televizyon kanallarında ekonomi ve siyaset konulu programlara konuk olarak katılmaktadır.

ÇALAR SAATİ'N KONUĞU YALÇIN KARATEPE'NİN MESLEĞİ NEDİR?

Siyasal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi (Prof. Dr.) olarak çalışıyor.

