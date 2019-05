Yalçın Topçu: “Nazarbayev kendisine layık görülen her ünvanı ve payeyi ziyadesiyle hak etmiştir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifi ile Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini geçtiğimiz aylarda devreden Nursultan Nazarbayev’in ’Türk Konseyinin Ömür Boyu Onursal Başkanı’ ilan edilmesi ile ilgili, "Kendilerine halkı ve lideri olduğu Türk dünyası tarafından layık görülen her ünvanı ve payeyi ziyadesiyle hak etmiş olan aksakalımızı Cenab-ı Hakk başımızdan eksik etmesin, her daim korusun ve yüceltsin” dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Stratejik Düşünce Enstitüsünün (SDE) düzenlediği iftar programına katıldı. İftar öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifi ile Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devreden Nursultan Nazarbayev’in ’Türk Konseyinin Ömür Boyu Onursal Başkanı’ ilan edilmesi ile ilgili konuştu. Türk dünyasının Aksakalı Nursultan Nazarbayev’in liderliğinin hem Türkiye-Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin artarak ilerlemesini hem de Türk Konseyinin kurulup bu günlere gelmesini sağladığını belirten SDE Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu üyesi Topçu, “Türk Konseyinin fikir babası olan Nazarbayev, 1992’den bu yana yapılan 15 Türk Devlet Başkanları Zirvesi’nin hepsine katılmış, Türk Konseyinin pek çok projesinin işlerlik kazanmasında ise önderlik yapmıştır. Aksakalımız, Türk dünyasının birlik ve beraberliği için önemli çalışmalar yapmış, bu bağlamda Türk dünyası ülkelerinin birbirleriyle ilişkilerinin gelişmesinin yanında diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle de işbirliklerinin güçlenmesi için çok önemli katkılar sağlamıştır” diye konuştu. Topçu şunları söyledi: “Kazakistan Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak Nazarbayev, Kazakistan’ın Avrasya’da önemli bir güç ve uluslararası arenada saygın bir ülke olması hedefini gerçekleştirmiştir. Aksakalımız Kazakistan’ın komşularıyla, bölge ülkeleriyle barış içinde yaşamasını sağlayarak Kazakistan’ın uluslararası alandaki etkinliğini artırmıştır. Kazakistan, Aksakalın liderliğinde dünyada gerçek bir nükleer güvenliğin ve barışın oluşması için elindeki nükleer silahlardan kendi isteğiyle vazgeçip imha eden ilk ülke olarak tarihe geçmiştir. Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) süreci Aksakalın girişim ve gayretleri sayesindedir. Ata yurdumuz Kazakistan, 2017-2019 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi oldu.“

“Ata yurdumuz Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı, Türk dünyasının Aksakalı ve lideri olan Nursultan Nazarbayev için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük bir kadirşinaslık örneği olarak yapmış olduğu bu teklif, tüm üye ülkelerin devlet başkanlarınca da oy birliğiyle kabul edilerek, Aksakalımıza ‘Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı’ ünvanı tevdi edilmiştir” diyen Yalçın Topçu, “Kendilerine halkı ve lideri olduğu Türk dünyası tarafından kendisine layık görülen her ünvanı ve payeyi ziyadesiyle hak etmiş olan Aksakalımızı Cenab-ı Hakk başımızdan eksik etmesin, her daim korusun ve yüceltsin” açıklamasında bulundu.

Ayrıca programda yaptığı selamlama konuşmasında vefatının 36. yıl dönümü sebebiyle Necip Fazıl Kısakürek’i de anan Topçu, Kısakürek’in "Ya Allah’a baş eğer, hiç kimseye eğmezsin ya da herkese baş eğer, hiçbir şeye değmezsin" dizelerini hatırlattı. Topçu, "Türk milleti tarih boyunca Allah’tan başka hiçbir kimseye baş eğmedi, şimdi de hem sınırlarımızın dışında hem de içinde her türlü ekonomik ve bölücü tehdide karşı baş eğmedik, eğmeyeceğiz. Devlet-millet el ele bu tehditlerin üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.