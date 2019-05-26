Yalçın Topçu: “Nazarbayev kendisine layık görülen her ünvanı ve payeyi ziyadesiyle hak etmiştir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifi ile Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini geçtiğimiz aylarda devreden Nursultan Nazarbayev’in ’Türk Konseyinin Ömür Boyu Onursal Başkanı’ ilan edilmesi ile ilgili, "Kendilerine halkı ve lideri olduğu Türk dünyası tarafından layık görülen her ünvanı ve payeyi ziyadesiyle hak etmiş olan aksakalımızı Cenab-ı Hakk başımızdan eksik etmesin, her daim korusun ve yüceltsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Stratejik Düşünce Enstitüsünün (SDE) düzenlediği iftar programına katıldı. İftar öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifi ile Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devreden Nursultan Nazarbayev’in ’Türk Konseyinin Ömür Boyu Onursal Başkanı’ ilan edilmesi ile ilgili konuştu. Türk dünyasının Aksakalı Nursultan Nazarbayev’in liderliğinin hem Türkiye-Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin artarak ilerlemesini hem de Türk Konseyinin kurulup bu günlere gelmesini sağladığını belirten SDE Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu üyesi Topçu, “Türk Konseyinin fikir babası olan Nazarbayev, 1992’den bu yana yapılan 15 Türk Devlet Başkanları Zirvesi’nin hepsine katılmış, Türk Konseyinin pek çok projesinin işlerlik kazanmasında ise önderlik yapmıştır. Aksakalımız, Türk dünyasının birlik ve beraberliği için önemli çalışmalar yapmış, bu bağlamda Türk dünyası ülkelerinin birbirleriyle ilişkilerinin gelişmesinin yanında diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle de işbirliklerinin güçlenmesi için çok önemli katkılar sağlamıştır” diye konuştu.

Topçu şunları söyledi:

“Kazakistan Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak Nazarbayev, Kazakistan’ın Avrasya’da önemli bir güç ve uluslararası arenada saygın bir ülke olması hedefini gerçekleştirmiştir. Aksakalımız Kazakistan’ın komşularıyla, bölge ülkeleriyle barış içinde yaşamasını sağlayarak Kazakistan’ın uluslararası alandaki etkinliğini artırmıştır. Kazakistan, Aksakalın liderliğinde dünyada gerçek bir nükleer güvenliğin ve barışın oluşması için elindeki nükleer silahlardan kendi isteğiyle vazgeçip imha eden ilk ülke olarak tarihe geçmiştir. Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) süreci Aksakalın girişim ve gayretleri sayesindedir. Ata yurdumuz Kazakistan, 2017-2019 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi oldu.“