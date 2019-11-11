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Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin aziz Atatürk’e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir" dedi.

Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Atatürk sevgisi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin bekası, toplumsal barışın devamı, birlik ve bütünlüğümüzün kalıcı olması yolunda hayati bir işlev üstlenen MHP; hâlâ büyük bir titizlik, vakar ve ciddiyetle bu tarihî misyonu sürdürmektedir. Siyaset coğrafyasında MHP; millî varlığımıza yönelik çok yönlü saldırıları göğsünde eriten aşılmaz ve yalçın bir dağ, fethedilemez bir kale konumundadır. Bu sebepledir ki Türkiye’yi parçalamayı hedefleyen küresel aktörler ve yerli işbirlikçileri; MHP etkisizleştirilmedikçe, değersizleştirilmedikçe hainane emellerine nail olamayacaklarını, bu kale yıkılmadıkça hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmektedir. Partimizin Türk siyasi hayatında oynadığı başat, yapıcı ve kaynaştırıcı rolden rahatsız olan rakip ve muarızlarımızla siyasi emellerini birleştiren 20. yüzyıldan kalma müstevli artıkları, MHP kalesini düşürmek için piyon ve taşeronları vasıtasıyla saldırı üzerine saldırı düzenlemektedir."

"Uzunca bir müddetten beri MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye yönelik hız kesmeden sürdürülen saldırıların temel maksadı, kaleyi düşürmektir" diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"MHP düşmanları, Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk siyaseti üzerindeki hem yapıcı hem de faydalı etkisiyle yüksek prestijini kırmak için günümüzün en yaygın fitnesi olan sosyal medya üzerinden en rezil itibar suikastları düzenlemektedir. Sosyal medyada, Genel Başkanımız aleyhindeki iftira kampanyalarına her hafta bir yenisi eklenmektedir. Alçakça kampanyalardan biri de cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk üzerinden sürdürülmektedir. Sosyal medya fitnesini kullanarak siyasi liderler aleyhinde algı oluşturma alçaklığı FETÖ’nün bilindik yöntemidir. Burada, dillerindeki ve yüreklerindeki zehri trol perdesinin ardına gizlenerek akıtan bir takım ahlak yoksunu, zayıf karakterli ve kaypak kişiler kullanılmaktadır. Sayın Genel Başkanımıza yönelik haksız itham ve isnatların aslını astarını araştırıp öğrenme ihtiyacı duymayan bazı ucuz fırsatçılarla aklı evveller de iftiracı güruhun kuyruğuna takılmaktadır. Peşinen ifade edelim; Atatürk, kuvvet ve müessiriyeti MHP Genel Başkanlığı makamında temerküz eden Türk milliyetçiliği davasının ilham kaynağı ve itici gücüdür. Atatürk sevgisi, Sayın Devlet Bahçeli’nin içinden yetiştiği Ülkücü camianın mümeyyiz vasıflarından biridir. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin aziz Atatürk’e olan muhabbet ve hürmetini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Sayın Genel Başkanımızın Atatürk sevgisinden şüphe duyulması da sevgisinin tartılmaya kalkışılması da edepsizlik ve şeref yoksunluğudur. Devlet Bahçeli ve liderlik ettiği Milliyetçi-Ülkücü Hareket için Atatürk; sadece cumhuriyetin kurucusu değil, aynı zamanda devletin bekasını ve milletini bütünlüğünü temsil eden çelikten iradenin sembolü, Türklüğün varlık azminin ilham ve kudret kaynağıdır. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hürmet ve saygı, kahraman ordumuzun saflarında onun üstün fikirleriyle yetişmiş seçkin bir asker olan Başbuğ Alparslan Türkeş’in Ülkücü Harekete bıraktığı miras ve vasiyettir. Bu böyle bilinmelidir."

Kaynak: İHA

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