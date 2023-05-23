Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu 'Yetmez ama evetçiler'e ateş püskürdü

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde "İfakat" karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, dizideki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu bir videoda yer alan Anayasa Mahkemesi sisteminin anlatılmasını paylaştı.

Yalı Çapkını’nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu bu paylaşım üzerine ise "Bize 'endişeli modern bunlar' diyen yetmez ama evetçiler kendini solcu diye satan liboşlar. Bu rezaletlerin koltuk değneğisiniz" diyerek ateş püskürdü.