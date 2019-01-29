Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Osman Altaş (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Burhaniye ilçesi Kocacami Mahallesi Kadirefe Caddesi Azer Apartmanı'nda yalnız yaşayan Osman Altaş’tan haber alamayan komşuları, polise haber verdi. Sabah saatlerinde çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, KOAH hastası olduğu belirtilen Altaş’ı çekyatın üzerinde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde,. Altaş'ın öldüğü saptandı.
Yapılan incelemenin ardından Altaş'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Beştepe'de 'sinema' zirvesi!
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum