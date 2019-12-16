Evlilik hayatının samimiyeti ve sıcaklığı tasarımcılar tarafından sık sık çiziliyor. Ve yalnız yaşamın verdiği huzur genellikle ihmal ediliyor. Herkesin yalnız ve tamamen yalnız olmayı sevdiği bazı anlar vardır. Ve her insan tamamen yalnız olduğu zaman yalnızca kendisidir. Evde yalnız kaldığında yaşadığı küçük, günlük sevinçleri çizimlerine aktaran Idalia, "Yalnız yaşamak göründüğü kadar korkutucu değil. Evet, berbat olduğu zamanlar var, fakat aynı zamanda sayısız muhteşem anlar da var "diye konuşuyor.

Bütün gününüzü en sevdiğiniz iç çamaşırlarınızla geçirebilirsiniz

İstediğiniz pozisyonda okuyun. Bunun için sizi kimse yargılamaz

Yatakta vakit geçirin ve istediğiniz kadar gerinin.

Kıyafetlerinizi istediğiniz yerde değiştirin.

Kapıyı kapatmadan tuvalete git ve çıplak dolaş.

İstediğiniz kadar bu şekilde kalıp düşünebilirsiniz.

Sizin yatağınız sizin kurallarınız.

Kahve içip huzurun ve sessizliğin tadını çıkarın. Kimse seni rahatsız etmeyecek.





