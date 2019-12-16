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Yalnız yaşamak göründüğü kadar korkutucu değil

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Meksikalı bir illüstratör olan Idalia Kandelas, yalnız yaşayan kadınları betimleyen ve hayatın basit zevklerinden nasıl zevk alacağını bilen resimler ortaya çıkarıyor. Idalia, çizimleriyle, “yalnız kalmak” ile “yalnız yaşamak” arasında bir fark olduğunu göstermeyi hedefliyor.

Yalnız yaşamak göründüğü kadar korkutucu değil

Evlilik hayatının samimiyeti ve sıcaklığı tasarımcılar tarafından sık sık çiziliyor. Ve yalnız yaşamın verdiği huzur genellikle ihmal ediliyor. Herkesin yalnız ve tamamen yalnız olmayı sevdiği bazı anlar vardır. Ve her insan tamamen yalnız olduğu zaman yalnızca kendisidir. Evde yalnız kaldığında yaşadığı küçük, günlük sevinçleri çizimlerine aktaran Idalia, "Yalnız yaşamak göründüğü kadar korkutucu değil. Evet, berbat olduğu zamanlar var, fakat aynı zamanda sayısız muhteşem anlar da var "diye konuşuyor.

Bütün gününüzü en sevdiğiniz iç çamaşırlarınızla geçirebilirsiniz

1

İstediğiniz pozisyonda okuyun. Bunun için sizi kimse yargılamaz

2

Yatakta vakit geçirin ve istediğiniz kadar gerinin.

3

Kıyafetlerinizi istediğiniz yerde değiştirin.

4

Kapıyı kapatmadan tuvalete git ve çıplak dolaş.

5

İstediğiniz kadar bu şekilde kalıp düşünebilirsiniz.

6

Sizin yatağınız sizin kurallarınız.

7

Kahve içip huzurun ve sessizliğin tadını çıkarın. Kimse seni rahatsız etmeyecek.

8

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Anahtar Kelimeler:
Idalia Kandelas yalnız yaşam,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ee kadın dedikodu yapmadan duramaz ki her yeri şişer
18 bastığım gün ayrı eve çıktım. yanlız yaşamak gibisi yok :)
Ne alaka yani. Anlayışlı bir kocanız varsa bunları yine yapabilirsiniz..
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