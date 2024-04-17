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  4. Yalova'da orman yangını! 3 saatte söndürüldü, 2 şüpheli gözaltında

Yalova'da orman yangını! 3 saatte söndürüldü, 2 şüpheli gözaltında

17.04.2024 06:35
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Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından alevler söndürülürken, yangının çıkış anında bölgede görülen 2 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da orman yangını! 3 saatte söndürüldü, 2 şüpheli gözaltında

Yalova'daki yangın, saat 01.00 sıralarında Üvezpınar Mahallesi Arpali bölgesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın, Yalova ve Bursa'dan gönderilen toplam 12 itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

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İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıktığı alanda görülen 2 kişi ihbar üzerine gözaltına alındı.

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Geçmiş olsun. Özveriyle çalışan tüm ekiplerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yalova orman yangını
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