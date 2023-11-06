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Yalova'daki KYK yurdunda 140 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

06.11.2023 19:26 | Son Güncelleme:
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Yalova'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtta akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 140'a yakın öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yalova Valiliği ise olayla ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Yalova'daki KYK yurdunda 140 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, 2 bin 90 kapasiteli Akça Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda dün akşam bin 300 öğrenci akşam yemeği yedi. Sabah saatlerinde mide ağrısı ve ishal şikayetleriyle öğrenciler Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Şu ana kadar başvuruda bulunan öğrencilerin sayısının 140'a yaklaştığı öğrenildi.

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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan durum sonrasında ikinci bir sarı alan daha oluşturuldu. Öğrencilerin birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, bir kısmının tedavisinin ise devam ettiği bildirildi. Öğrencilerin akşam yemeğinde mantar çorbası ve köfte yediği ve bu yiyeceklerden numune alınarak tahlile gönderildiği kaydedildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2 bin 90 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz, 06.11.2023 tarihinde karın ağrısı ve ishal şikâyeti ile yurt idaresine müracaatta bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavisi tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konu ile ilgili Valiliğimizce gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi. (İHA)

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