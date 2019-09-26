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Yalova merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

YALOVA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si, adliyeye sevk edildi.

Yalova merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyede

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si, adliyeye sevk edildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yalova merkezli Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

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Yalova merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyedeYalova merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli adliyede

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