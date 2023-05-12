YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yalova seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

Yalova seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Oy verme işleminin bitmesi ve seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları da belli olacak. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Yalova seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs Pazar günü 64 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Yalova'nın ilçeleri olan Yalova Merkez seçim sonuçları, Armutlu seçim sonuçları, Çınarcık seçim sonuçları, Termal seçim sonuçları, Altınova seçim sonuçları, Çiftlikköy seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.



