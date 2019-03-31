YALOVA SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 234Açılan Sandık Oranı : % 95,51Kullanılan Oy : 60.596Geçerli Oy : 58.955Katılım Oranı : % 76,52
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPVEFA SALMAN% 46,3727.340AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,1127.186DPRIDVAN ACAR% 4,312.539DİĞER% 1,57927HDPYÜKSEL AKIN% 0,77455SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,64377DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,160VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0530TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0421BTPRAHMİ BALTACI% 0,0320* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 84,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMETİN ORAL% 53,052.175CHPYASEMİN FAZLACA% 41,151.687MHPEYÜP ATA% 4,83198DİĞER% 0,4418İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3715SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,177ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı : % 88,24Katılım Oranı : % 85,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA TOKAT% 38,351.481AK PARTİMEHMET BİRKAN% 36,251.400İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,63449CHPALİ ÇETİNKAYA% 10,9421SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,4255DİĞER% 1,3753BTPABDULKADİR DURAK% 0,083ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı : % 87,18Katılım Oranı : % 78,27
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAVNİ KURT% 49,134.182AK PARTİNUMAN SOYER% 49,074.177MHPHARUN YORULMAZ% 1,0993DİĞER% 0,2925VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,2723SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,1311BTPRAMAZAN GANİLER% 0,011ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 76,55
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 44,617.536CHPNEDİM GÜLER% 30,665.179İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,143.740MHPİSA YILMAZ% 1,88317SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,3864DİĞER% 0,2543BTPERDAL AKYÜZ% 0,058VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,047TERMAL
Açılan Sandık Oranı : % 44,44Katılım Oranı : % 92,52
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIİYİ PARTİİBRAHİM TANER% 48,62563AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 47,75553MHPBURAK SEVENGİL% 1,315CHPSELCUK CAN USLU% 1,2114DİĞER% 1,1213
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