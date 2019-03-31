HABER

YALOVA SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

YALOVA MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 234Açılan Sandık Oranı : % 95,51Kullanılan Oy : 60.596Geçerli Oy : 58.955Katılım Oranı : % 76,52
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPVEFA SALMAN% 46,3727.340AK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,1127.186DPRIDVAN ACAR% 4,312.539DİĞER% 1,57927HDPYÜKSEL AKIN% 0,77455SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,64377DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,160VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0530TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0421BTPRAHMİ BALTACI% 0,0320* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 84,92
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMETİN ORAL% 53,052.175CHPYASEMİN FAZLACA% 41,151.687MHPEYÜP ATA% 4,83198DİĞER% 0,4418İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3715SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,177ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 88,24Katılım Oranı : % 85,82
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA TOKAT% 38,351.481AK PARTİMEHMET BİRKAN% 36,251.400İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,63449CHPALİ ÇETİNKAYA% 10,9421SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,4255DİĞER% 1,3753BTPABDULKADİR DURAK% 0,083ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 87,18Katılım Oranı : % 78,27
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAVNİ KURT% 49,134.182AK PARTİNUMAN SOYER% 49,074.177MHPHARUN YORULMAZ% 1,0993DİĞER% 0,2925VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,2723SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,1311BTPRAMAZAN GANİLER% 0,011ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 76,55
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 44,617.536CHPNEDİM GÜLER% 30,665.179İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,143.740MHPİSA YILMAZ% 1,88317SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,3864DİĞER% 0,2543BTPERDAL AKYÜZ% 0,058VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,047TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 44,44Katılım Oranı : % 92,52
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIİYİ PARTİİBRAHİM TANER% 48,62563AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 47,75553MHPBURAK SEVENGİL% 1,315CHPSELCUK CAN USLU% 1,2114DİĞER% 1,1213

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkanTokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkan
İzmirliler Kordon'a koştuİzmirliler Kordon'a koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

31 Mart seçim sonuçlarını böyle beklediler

İzmir'de oyunu kullanan sahile koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.