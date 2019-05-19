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Yalova'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Yalova’da da coşkuyla kutlandı.

Yalova'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- 19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Yalova’da da coşkuyla kutlandı.
Yalova'da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk anıtına çelengi, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon koydu. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon bir konuşma yaptı. Kalyon, "Bugün 19 Mayıs 2019. Bugün Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Atatürk’ün Samsun’a attığı ilk adım Türk milletinin bağımsızlığı ve kurtuluşu için atılmış en büyük adımdır. İşte bu yüzden Türk milletinin vatanı ve milleti için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs’ın 100. yılına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanını hissediyoruz. Geçmişine, tarihine, kültürüne ve özüne sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919’da bir bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımız büyük bir zafer kazanmış ve vatanımızın kalkınmasında gençlerimize güvenen Atatürk tarafından da gençlere armağan edilmiştir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak olan gençler her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içerisinde geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi daha güçlü bir hale getireceksiniz" dedi.
Tören öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etti. Uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ise ödüllerini Yalova Valisi Muammer Erol verdi. Tören halkoyunu topluluklarının gösterileri ile devam etti.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandıYalova'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandıYalova'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandıYalova'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

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