HABER

YALOVA'DA 2 KATLI EVDE POLİS ARAMASI 2

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

YALOVA'DA 2 KATLI EVDE POLİS ARAMASI YALOVA'nın Termal ilçesinde Suriyeli 10 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde, polis ve jandarma ekiplerince arama yapıldı.

YALOVA'DA 2 KATLI EVDE POLİS ARAMASI YALOVA'nın Termal ilçesinde Suriyeli 10 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde, polis ve jandarma ekiplerince arama yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, evde silah araması yapıldığını, bunun Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olmadığını söyledi.İlçeye bağlı Ak Köyü mevkisinde, Suriyeli E. ailesinin 6 yıldır oturduğu bahçe içindeki 2 katlı evde polis ve jandarma ekipleri işbirliğinde arama yapıldı. 15-20 gün önce yapıldığı belirtilen aramaya çok sayıda polis ve jandarma katıldı. 3 saat süren aramada, evin her yeri didik didik arandı. Evde kirada oturan Suriyeli M.E'nin çocuklarından S.E. (15), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çok kalabalıklardı. Polis ve jandarma geldi. Evin her yerinde arama yaptılar. Üs katlara da çıktılar. Bize ne olduğunu söylemediler. 'Bu evde bir şey yok' deyip gittiler. 3 saat arama yaptılar. 'Bu ev temiz' dediler. Bize bir evrak imzalatıp gittiler dedi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise evde yapılan aramanın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timine ait iz araması olmadığını söyledi. Yapılan bir ihbar üzerine evde silah araması yapıldığını ifade eden yetkili, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili bizim ve jandarma ekiplerinin yaptığımız bir çalışma yok. Söz konusu evde terör şubemiz bir istihbarat üzerine silah araması yapmıştı. Bu olayın Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi yok dedi. Görüntü Dökümü ----------------------------- -Evden detaylar -Suriyeli çocuğun açıklamaları -Evin içinden detaylar Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ-Süheyla GÖZDERELİLER YALOVA, (DHA)

PARTNERÜnlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafıÜnlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafı
Kayıp Melike için polisten SMS'li bilgilendirimeKayıp Melike için polisten SMS'li bilgilendirime
Bedelli asker, kalp krizinden öldüBedelli asker, kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Yeğenini öldürdü! Sebebi şoke etti

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.