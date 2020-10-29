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Yalova’da filyasyon ekibine sopalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 19:23 | Son Güncelleme

Yalova’da filyasyon ekibine sopa ile saldırarak şoförü kafasından yaralayan 2 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, filyasyon ekibinde görevli doktor Murat Duman ve şoför Nergiz Doğan Seyrantepe Mahallesi’nde bir ikamete giderek çalışma gerçekleştirdi.

Yalova’da filyasyon ekibine sopalı saldırı

Yalova’da filyasyon ekibine sopa ile saldırarak şoförü kafasından yaralayan 2 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, filyasyon ekibinde görevli doktor Murat Duman ve şoför Nergiz Doğan Seyrantepe Mahallesi’nde bir ikamete giderek çalışma gerçekleştirdi. Buradaki işlerinin tamamlayan ekibin geri dönüşü sırasında mahalle sakinlerinden Ali E. ve Şahin T. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Filyasyon ekibi sürücüsüne “Dikkatli olsana” diye bağıran ikili sonrasında, motosikletle takibe başladı.
Zanlılar motosikletle önünü kestiği filyasyon ekibini araçtan indirdi. Filyasyon ekibine sopayla saldıran zanlılar şoför Nergiz Doğan’ı kafasından yaraladı. Nergiz Doğan olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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