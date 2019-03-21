Yalova’da projelendirilen barajlarla kivi ve süs bitkisi üretimi artacak

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Yalova’da projelendirilen 4 ayrı barajın buradaki kivi üretimi ve süs bitkiciliğine katkı sunacağını söyledi.

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, gerçekleştirdiği Yalova ziyaretine çiçek mezatından başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar’ın da eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Özkaldı, S.S. Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından düzenlenen çiçek mezatını ziyaret etti. Burada mezat hakkında bilgi alan Özkaldı, mezat başlangıç zilini de çaldı. Özkaldı, kooperatif yetkililerinden de mezat hakkında bilgi aldı.

Program çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Özkaldı, Yalova’da projelendirilen 4 baraj hakkında bilgi verdi. Yapılacak sulama barajlarının Yalova’daki kivi üretimi ve süs bitkisi üreticiliğine katkı sunacağını söyleyen Özkaldı, “Hepimizin bildiği üzere Yalova’mız çiçekçiliği ile süs bitkileri ile ünlü. Açıkçası bende ilk defa gördüm böyle bir mezatı. Çok mutlu oldum. Çalışma usullerini de görmüş olduk. Tabi bizim burada Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem süs bitkiciliğine hem aynı zamanda meyve üretiminin de bol olduğu bir ilimiz burası. Kivi başta olmak üzere hem süs bitkiciliğine, çiçekçiliğe, hem de meyveciliğe tarıma ne yönde katkımız olabilir diye arkadaşlarla istişare ettik. Bir çalışma yaptık. Burada yürüttüğümüz çok önemli projelerimiz var. Başta Çiftlikköy’de Akdere Barajımız. Burada 5 bin 140 dekar alanı sulayacak özellikle bu biraz önce gördüğünüz, bahsettiğim çiçekçilik konusunda Çiçekçilik OSB’ye de su verecek önemli bir baraj" dedi.