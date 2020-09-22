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Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kayseri’de hurdacı İbrahim Demirhan yamaç paraşütü yaptığı sırada yükseklik korkusunu yenmek için Fatiha suresini okudu. Demirhan’ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan ve hurdacılardan topladığı makineleri tamir edip, satarak geçimini sağlayan İbrahim Demirhan isimli vatandaş Kayseri’de bulunan Ali Dağ’ında yamaç paraşütü yaptı.

METRELERCE YÜKSEKLİTE FATİHA OKUDU

Yamaç paraşütü ile havada süzülen Demirhan, yükseklik korkusunu yenmek için ise Fatiha suresini okudu. Demirhan daha sonra ise Kayseri’nin turistlik yerlerinden olan Kopuzbaşı Şelalesi’nde ise ezan okudu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Metrelerce yükseklikte Fatiha suresini okuyan ve şelaleyi ise ezan sesi ile yankılandıran Demirhan’ın görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Boş zamanlarında Kur’an-ı Kerim üzerine eğitim alan ve çocuklara ders veren Demirhan daha önce Kocaeli’de bulunan Samanlı Dağları kanyonda Kur’an okuduğu anları da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

(İHA)

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