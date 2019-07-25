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Yamaç paraşütünün yeni adresi Hasandağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

YAMAÇ Paraşütü sevenLerin yeni adresi Aksaray'daki Hasandağı oldu.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - YAMAÇ Paraşütü sevenLerin yeni adresi Aksaray'daki Hasandağı oldu. Yarışların da düzenlendiği Hasandağı'nın, Fethiye'de bulunan ve yamaç paraşütü ile ünlü Babadağ’dan sonra ikinci gözde mekân olacağı değerlendiriliyor. Kapadokya bölgesinin başlangıç noktası olan Aksaray, hava sporlarını sevenlerin yeni adresi oldu. Özellikle yamaç paraşütü uçuşları için uygun olan Hasandağı'na sporseverlerin ilgisi yoğun. Hava Sporları Aksaray İl Temsilcisi Abdullah Kahraman, sporseverlerin ilgisi nedeniyle her yıl yarışların düzenlendiğini belirtti. 3-10 Ağustos tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Rusya Kupası ile 25-31 Ağustos tarihleri arasında da Yamaç Paraşütü Süper Final Ön Eleme Yarışması'nın yapılacağını hatırlatan Kahraman, “35 ülkeden 200 sporcu milli takım pilotunun katılımı ile Aksaray Hasandağı'nda gerçekleştirilecek. Hasandağı dünyada yamaç paraşütü sporunun yapılabilmesi için ilk üçe girebilecek hatta ilk sırada olabilecek bir yer diyebilirim. Biz geçtiğimiz yılarda yaptığımız yarışmalarla ve dünya şampiyonası ile Aksaray’a olan yabancı ülkelerin ilgisiyle kanıtladık” diye konuştu. YAMAÇ PARAŞÜTÜ CENNETİ Kahraman, geçen yıl düzenlenen yarışları internetten canlı yayınlayarak yaklaşık 6 milyon kişinin izlediğini, bu yıl da sayının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Kahraman, ''Bizim amacımız Nevşehir’de balon turizmi ne ise bizde şehrimizde de yamaç paraşütünü bu hale getirmek. Biz bu yıl Aksaray’ımızı dünyaya açılan bir pencere haline getireceğiz ve dünyayı Aksaray’da uçuracağız” dedi. Kahraman, ''Fethiye Babadağ’ındaki uçuşlar ne ise, Aksaray’da Hasandağı gibi bir değeri halkımıza gökyüzünden gösteriyoruz. Uçuşlara ilgi çok yoğun bu anlamda da turizm anlamında da çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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