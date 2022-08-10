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  4. Yamaç paraşütüyle feci kaza! Ortaokul müdürü hayatını kaybetti

Yamaç paraşütüyle feci kaza! Ortaokul müdürü hayatını kaybetti

10.08.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir ortaokulda müdürlük yapan Cengiz Gültekin, Ankara'da yamaç paraşütü yaparken metrelerce yüksekten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gültekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yıllardır yamaç paraşütüne olan merakıyla bilinen 45 yaşındaki öğretmenin, 3 ay önce de kaza geçirdiği ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.

Yamaç paraşütüyle feci kaza! Ortaokul müdürü hayatını kaybetti

Ahmetli Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, dün akşam saatlerinde yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin'in vefat ettiği haberini alan ailesi, sevenleri ve öğrencileri yasa boğuldu. Talihsiz öğretmenin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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ÖĞRENCİLERİYLE DE UÇUŞ YAPMIŞTI

Yamaç paraşütüne olan merakı ile tanınan Gültekin, 2021 yılında başarılı öğrencilerini 'yamaç paraşütü' ile ödüllendirmiş ve onlarla birlikte uçuş yapmıştı.

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Gültekin'in 3 ay önce yine Manisa semalarında yamaç paraşütü yaparken, kaza geçirdiği ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.

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Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İlçemiz Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Cengiz Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.
(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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