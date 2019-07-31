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Yan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, Mesut D., kendisine yan baktığını öne sürdüğü Mustafa D.'yi (16) bıçakla yaraladı.

Yan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Mesut D., kendisine yan baktığını öne sürdüğü Mustafa D.'yi (16) bıçakla yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Mustafa D. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 2'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yerinin önünde oturan Mustafa ve Muhammet D. ile otomobille yoldan geçen Mesut D. arasında 'ters baktın' tartışması çıktı. Tartışma sırasında Mesut D.. kendisine yan baktıklarını öne sürdüğü iki kişiden Mustafa D.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Mustafa D., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis olaydan sonra kaçan Mesut D.'yi arıyor.

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Yan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladıYan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladıYan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladıYan bakma tartışmasında 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaraladı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mesut d. ve mustafa d. kardes mi acaba
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