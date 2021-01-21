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Yanan otomobilini kumla söndürdü

21.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Yanan otomobilini kumla söndürdü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akü takviyesi yapılarak çalıştırılmak istenen otomobilin motoru alev aldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akü takviyesi yapılarak çalıştırılmak istenen otomobilin motoru alev aldı. Büyük panik yaşayan araç sahibi, yangını kum atarak söndürmeyi başardı.
Olay, sabah saatlerinde Gazibey Mahallesi eski cezaevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, don nedeniyle aracının marşı basmayan T.G. yokuş aşağı sürerek aracını çalıştırmak istedi. Otomobilin çalışmaması üzerine başka bir otomobilin aküsüyle takviye yapıldı.
Bu sırada şase yapan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Paniğe neden olan olayda araç sahibi T.G. yol kenarında birikmiş kumu aracının üzerine atarak yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale edip, soğutma çalışması yaptı.

Yanan otomobilini kumla söndürdü

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