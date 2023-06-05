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  4. Yangın ihbarına giden ekipler yaralı halde bulmuştu! Şırnak'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusuyla ilgili Valilik'ten açıklama: İlk belirlemelere göre terör saldırısı

Yangın ihbarına giden ekipler yaralı halde bulmuştu! Şırnak'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusuyla ilgili Valilik'ten açıklama: İlk belirlemelere göre terör saldırısı

05.06.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik koruculuğu yapan Mustafa Erdem dün akşam saatlerinde yaralı halde otomobilde bulunmuştu. Erdem'in başından vurularak silahlı saldırıya uğradığının belirlenmesi sonrası polis ekipleri harekete geçti. Şırnak Valiliği'nden de olayla ilgili yapılan açıklamada Erdem'in öldürülmesinin terör saldırısı olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Yangın ihbarına giden ekipler yaralı halde bulmuştu! Şırnak'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden güvenlik korucusuyla ilgili Valilik'ten açıklama: İlk belirlemelere göre terör saldırısı

Cizre'de otomobil yangını ihbarına giden ekipler araçta güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i yaralı halde bulmuştu. Başından silahla vurulduğu belirlenen Erdem tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şırnak Valiliği, Erdem ile ilgili yapılan ilk incelemede olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini ve çok yönlü tahkikatın yapıldığını duyurdu.

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YANAN ARAÇTA YARALI BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi. Otomobil yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, aracın içerisinde bir kişinin yaralı halde olduğunu fark etti. Otomobilden çıkarılan yaralı erkek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

Yapılan araştırmada ölen kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi. Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı. Erdem’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdem’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kumçatı Beldesi Nasırhan Mahallesi’nde toprağa verildi.

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VALİLİK: İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLAY TERÖR SALDIRISI

Şırnak Valiliği de konu ile ilgili açıklama yaparak, olayın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

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Yapılan açıklamada, “Cizre ilçesi Sur Mahallesi’nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir. Olay ile ilgili çok yönlü tahkikat yapılmaktadır” denildi.

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(DHA)

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Şırnak terör saldırısı

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