Yangın sonrası ormanların zarar gördüğü bölgede meclis toplantısı yapıldı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde çıkan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan yangının ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi, tek gündemle ormanlık alanın zarar gördüğü Devedüzü bölgesinde toplandı. Olağanüstü meclis toplantısında, vatandaşlardan gelen öneriler görüşülüp, karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin yangınlara havadan ve karadan müdahale olanaklarını arttırmak için bağış kampanyası düzenlenmesi gibi öneriler, oy birliği ile kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geniş bir ormanlık alanın yok olması ile sonuçlanan orman yangınlarının ardından Menderes’teki Devedüzü mevkiisinde meclisi tek gündem ile topladı. Olağanüstü meclis toplantısı için zarar gören ormanlık alana meclis üyelerinin oturabilmeleri için masalar ve sandalyeler konuldu. Toplantının açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha sonra sözü AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’a bıraktı. 18 Ağustos’ta herkesi fazlasıyla üzen bir orman yangınlarının olduğunu belirten Hızal, Türkiye’nin her yerinden gelen personelin yüzlerce arazöz ve araçla birlikte orman yangının önlenmesi adına ciddi bir mücadele verdiğini ifade etti. Hızal, "Şimdi bize düşen görev, yaşanan felaketin sonuçlarını en kısa sürede nasıl giderebiliriz? Benzer orman yangınlarıyla kıyasladığımızda Avrupa’da can kayıplarının olduğunu biliyoruz. Hamdolsun burada can kaybı olmadı. Evet çiftçimizin ekili alanları zarar gördü. Sanıyorum 270 civarında kişi için tarım bakanlığımızın çalışma başlattığını biliyoruz. Zararların giderileceğini biliyorum” dedi.

SOYER’E İMAR ELEŞTİRİSİ

Soyer’in, “Bir santimetrekareyi dahi imara açtırmayacağız” sözlerini hatırlatan Özgür Hızal, “Yangınla mücadelenin en yoğun olduğu süreçte, bin 500 personelimizin canı pahasına mücadele ettiği süreçte, siz sayın başkan, ‘bu alanda bir santimetrekareyi daha imara açmayacağız’ dediniz. Biz biliyoruz ki orman alanlarının yangına maruz kalsa dahi imara açılması söz konusu değildir. Hangi amaçla burada açıklama yapılı, açıkçası bilemiyoruz. Bu tarz açıklamalardan siz ve hepimiz kaçınmak zorundayız. Yanan alan için 5 bin hektar denildi, odaların 6 bin 500 hektar gibi açıklamaları oldu. Net hesaplamaların bu kadar kısa sürede yapılmayacağını uzman kişilerle yaptığımız görüşmelerde öğrendik. Mesele şu; bu alanın bir an önce önceki ekolojik sisteme uygun hale getirilmesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gereken Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılacak olan kampanya ya da faaliyetler noktasında destek olmaktır. Bakanımız , ‘11 milyon fidanın dikimi, 11 Kasım’da yapılacak’ dedi. Önümüzdeki günlerde tüm öneriler değerlendirilecek" diye konuştu.

Bunun üzerine Tunç Soyer, “Özgür Bey, bizim yasalarımız der ki; adam öldürmek yasaktır, ama adam öldürülür. Adam öldürmenin önüne geçeceğim, öldürmeyi engelleyeceğim demek niye polislere haksızlık olsun? Çok haklısınız. Ormanın, ağacı siyaseti olmaz. Bizim yaptığımız siyaset değil. Vatandaşlarımız çok duyarlı. Bir art niyet görüyorlar. Bizim elimizden ne geliyorsa imara açtırmayacağız lafı vatandaşlarımızı rahatlamak ve koruyucu olmak içindir” dedi.

MHP HUZUR HAKKINI BAĞIŞLADI

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise eylül ayı meclisi için aldıkları huzur haklarının tamamını yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için oluşturulacak fona bağışlayacaklarını açıkladı.,

Daha sonra tekrar konuşan Tunç Soyer, her doğan İzmirli bebek için bir fidan dikeceklerini, her çocuğun fidanıyla birlikte büyüyeceğini anlattı. Soyer, “İzmirli çocuklarımız fidanlarıyla birlikte büyüyecek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak orman yangınlarına kısa vadeli bir heves olarak değil uzun soluklu bakıyoruz. Hemşerilerimizin orman yangınlarına farkındalığının artması için çalışmalar yapacağız. Stratejik planımıza İzmir ormanlarıyla ilgili yeni bir proje ekledik. Avrupa’nın yeşil başkenti olmasına dair adım adım ilerleyeceğiz. Belediyemizin imkanlarıyla Ege’ye özgü İzmir ağaçlarını yeniden dağlarla buluşturan çok özel fidanlık kuracağız. 9 Eylül'de Fuar’da büyük bir destek konseri yapacağız. Bu konserler, 10 lira bedeliyle izlenecek ve sanatçılar para almayacak. O paraların tamamı bağış kampanyamızın ilk adımı olacak. Akademik bir çalıştay gerçekleştireceğiz” dedi.

MECLİS YANGIN SONRASI TEK YÜREK

Toplantının sonunda vatandaşlardan gelen öneriler okundu. Buna göre; 18-20 Ağustos tarihlerinde İzmir Kızıldağ bölgesinde gerçekleşen orman yangınlarında köylülerin gördüğü zararın tespiti amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından bir rapor hazırlanması ve raporun bir sonraki meclis toplantısında değerlendirilmesine, İzmir’de yangın riskinin azaltılması için farkındalık oluşturulması, orman yangınlarına ilişkin olumsuz etkilerin azaltılması, yangınla mücadele çalışmalarını desteklemek için belediyenin havadan ve karadan müdahale olanaklarının arttırılması için bir bağış hesabı açılmasına, bağış kampanyasının başlatılabilmesi için İzmir Valiliği’nden yardım toplama izni alınmasına, açılan hesaptan yapılan tüm harcamaların meclisteki tüm partilerin temsil ettiği bir komisyon tarafından denetlenmesine, yalnızca Ege’ye özgü İzmir ağaçlarının yetiştirildiği iklim dostu özel bir fidanlık kurulmasına, orman içindeki emniyet şeritlerinin değiştirilmesi için destek sağlanmasına ve orman köylülerine yangınla mücadele için arazöz temin edilmesine, 3 bin 800 hektarlık alanda Ege ormanlarının yeniden oluşturulması için gerekli izinlerin İzmir Valiliği ve diğer kurumlardan alınmasına ve bu alanda doğan her İzmirli bebek için bir ağaç yetiştirilmesine yönelik alınan kararlar, oy birliği ile kabul edildi.