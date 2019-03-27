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YANGINA UYKUDA YAKALANIP MAHSUR KALAN GENCİ İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangına uykuda yakalanıp mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangına uykuda yakalanıp mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çukur Mahallesi Salkım Saçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 1 çocuk ve 3 kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına uykuda yakalanan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan Tacikistan uyruklu bir genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yoğun dumandan etkilenen kişiye, sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalede bulunuldu ve oksijen verildi. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-İki kadının binadan çıkması
-İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Tacikistan uyruklu gencin dışarı çıkarılması
-Tacikistanlı gencin adını soyadını bir kağıda yazıp itfaiyecilere vermesi
-Olay yerine gelen ve yakınlarının yanan binada kaldığını sanan kadının panikle bağırması
-Yangın çıkan binadan daha önce çıkan kucağında çocuğu olan kadın
-İtfaiyecilerin kurtardığı Tacikistanlı gencin ambulansa alınması
-Olay yerinde toplanan kalabalık
-Genel ve detay görüntüler

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