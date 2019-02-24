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Yangında bir ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bilecik’te çıkan yangın sonucu tek katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde çıktı.

Bilecik’te çıkan yangın sonucu tek katlı müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı gece saatlerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması personelleri sevk edildi. Ayrıca sokağın dar olması sebebiyle itfaiye aracı geçiş yapmakta zorlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında Sami Erçin’e ait tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı iddia edilen evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan yangının kullanılamaz hale getirdiği evin sahibi Sami Erçin, yabancı uyruklu kişilerle ilgili olarak evde kalan şahısların bugün evden taşındığını, kendisinin de yeni öğrendiğini ifade etti.

"Allah’tan içinde kimse yoktu büyük facia önlenmiş oldu"
Yangını görüp yardım etmek için geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Emine Tuna olay anını anlattı. Tuna, "Komşular yangın var diye zile bastılar. Ben de bakmaya geldim kimin evi, hangi komşunun evi yandı diye. Evde 4 Afganlı kalıyordu. Allah’tan içinde kimse yoktu büyük facia önlenmiş oldu" dedi.
Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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