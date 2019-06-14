HABER

Yangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de yangın çıkan evde mahsur kalan yürümekte güçlük çeken kadın ve iki çocuğunu vatandaşlar kurtardı.  Yayla Mahallesi Cami Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında 2 çocuğuyla birlikte oturan Yadigar B.'nin evinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardı

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)-ŞİŞLİ'de yangın çıkan evde mahsur kalan yürümekte güçlük çeken kadın ve iki çocuğunu vatandaşlar kurtardı.
Yayla Mahallesi Cami Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında 2 çocuğuyla birlikte oturan Yadigar B.'nin evinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Evde yürüme ve konuşma güçlüğü çektiği öğrenilen Yadigar B. ve iki çocuğu içeride mahsur kaldı. Mahalleliler yangın çıkan daireye girerek, kadını ve iki çocuğunu dışarıya çıkardı. Büyük korku yaşayan kadını komşuları su verip sakinleştirmeye çalıştı. Yadigar B. "Evdeydik, salondan çıktı. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Komşular yardım etti dışarıya çıktı" diye konuştu. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)

Yangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardıYangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardıYangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardıYangında mahsur kalan kadın ve çocuklarını mahalleli kurtardı

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
15 Temmuz şehidinin babası vefat etti15 Temmuz şehidinin babası vefat etti
Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldiCenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.