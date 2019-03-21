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Yangında otomobil hurdaya, garaj küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde garajda bulunan otomobil bir anda alevler içinde kaldı.

Yangında otomobil hurdaya, garaj küle döndü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde garajda bulunan otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Yangında otomobil ve içinde bulunduğu garaj tamamen yanarak küle döndü.
Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Ayhan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, garajda park halinde bulunan Şahin Batum’a ait olduğu öğrenilen 39 DN 713 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Yangını fark eden çevrede yaşayanlar durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, alevler içerisinde kalan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında otomobil hurdaya, garaj küle döndü

Yangında otomobil hurdaya, garaj küle döndü

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