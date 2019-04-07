Yangında yavruları ölen köpeğin hüznü

Adıyaman'da bir süt çiftliğinde çıkan yangında 4 köpek yavrusu telef olurken, yavrularını kaybeden köpeğin duygusal tavırları dikkati çekti.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı merkeze bağlı Bozhöyük Köyü'ndeki Bahattin İkier'e ait süt çiftliğinin yem depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 kepçe, 1 vidanjör ve 5 arazözle yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında, çiftlikteki 4 köpek yavrusu telef oldu ve maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında çiftlik sahibi İkier, hayvanlarını kontrol ederken "Havr" isimli kangal cinsi köpeğini bulamadı. Çevrede arama yapan İkier, "Havr"ın çiftliğe yaklaşık 200 metre uzaklıkta yangını izlediğini fark etti.

Yangın sırasında yavruları telef olan "Havr" isimli köpeğin duygusal hareketleri ve zaman zaman gözlerinin yaşardığı görüldü.

Çiftlik sahibinin oğlu Osman İkier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin yangının ardından çiftlikten kaçtığını belirterek, "Yavruları telef oldu, ama şükürler olsun köpeğimiz bize kaldı. Havr, her zaman çok neşeli bir köpekti. Şimdi ise çok ürkek ve duygusal. Fabrikada bulamayınca çok korktuk kendisini ama Havr, uzaktan yangını izliyormuş. Yangın sırasında kendisini çiftliğe götürmek istedim ama gelmedi. Saatlerce uzaktan fabrikayı izleyip duygusal anlar yaşadı."

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik ise yangının 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

