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  4. Yangından vücudu yanan gence ilk müdahaleyi AK Partili milletvekili yaptı

Yangından vücudu yanan gence ilk müdahaleyi AK Partili milletvekili yaptı

09.08.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Dalaman’da devam eden yangını söndürme mücadelesine katılan ve yangından vücudunun bir kısmı yanan gence ilk müdahaleyi, eczacı olan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptı.

Yangından vücudu yanan gence ilk müdahaleyi AK Partili milletvekili yaptı

Muğla orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın da Dalaman'da başladı. Günlerdir yangınla müdahale çalışmalarının koordinasyonu ve hasar tespit çalışmaları için kentte bulunan AK Parti'nin eczacı Malatya milletvekili Öznur Çalık durumdan haberdar oldu ve hızla yangın bölgesine gitti.

İLK MÜDAHALEYİ ÇALIK YAPTI

Olay yerinde yangından etkilenen ve vücudunun bazı kısımları yanan gence ilk müdahaleyi sağlık ekipleriyle birlikte yapan Çalık, ardından yaralı bir genç kızın daha imdadına yetişti.

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Bölgede havadan helikopterlerle, karadan ise arazöz, orman işçileri ve vatandaşlar tarafından yangına müdahale sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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