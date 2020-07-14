Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

Rus yetkililer, itfaiyecilerin Sibirya'daki şiddetli orman yangınlarınıyla mücadale edebilmek için yapay yağmur bulutları ektiğini açıkladı.

YANGINLAR 158 NOKTADA SÜRÜYOR

Rus Ormancılık Ajansı, Cuma günü itibariyle 46 bin 261 hektarı kapsayan alanda 158 orman yangının devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, yapılan çalışmalarla geçen haftanın başında ortaya çıkan yangınların üçte birinin kontrol altına alındığı duyuruldu.

İtfaiyeciler, Sibirya'nın Krasnoyarsk ve Irkutsk bölgelerinin kuzey kısımlarında çıkan yangınları kontrol altına alabilmek için uçaklarla dolaşarak bulutlara içinde ateş söndürücü kimyasalların bulunduğu çeşitli gazlar yükledi.

YÜKSEK SICAKLIKLAR VE NEMLİ HAVA YANGINLARI ARTIRDI

Sibirya’da mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklık ve kuru havanın azalması, yangınların bölgeye yayılmasına ve kuzey Rusya'yı örten Boreal ormanına ve tundralara yayılmasına neden oldu.

YANGINLAR BÜYÜK ŞEHİRLERE YAKLAŞTI

Rusya'daki orman yangınlarını izleyen çevre kuruluşu Greenpeace, yapay yağmurun kuzey Sibirya'daki yangınları azaltmaya yardımcı olduğunu doğruladı, Irkutsk ve Krasnoyarsk'ın güneyinde bulunan büyük şehirlerinin yakınlarında başka yangınların çıktığını açıkladı. Greenpeace, yılın başından bu yana Rusya genelinde 4,62 milyon hektar ormanın yandığını belirtti.