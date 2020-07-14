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Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Tarihinin en sıcak yılını yaşayan Sibirya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üstünde seyrediyor. Rusya, bu nedenle haftalardır Sibirya genelinde meydana gelen yangınlarla mücadele etmek için bölgeye yağmur bulutları ektiğini açıkladı. Dünyanın en soğuk yerleşim bölgesinde geçen ay sıcaklıklar 38 dereceyi göstererek rekor kırmıştı.

Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

Rus yetkililer, itfaiyecilerin Sibirya'daki şiddetli orman yangınlarınıyla mücadale edebilmek için yapay yağmur bulutları ektiğini açıkladı.

YANGINLAR 158 NOKTADA SÜRÜYOR

Rus Ormancılık Ajansı, Cuma günü itibariyle 46 bin 261 hektarı kapsayan alanda 158 orman yangının devam ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, yapılan çalışmalarla geçen haftanın başında ortaya çıkan yangınların üçte birinin kontrol altına alındığı duyuruldu.

İtfaiyeciler, Sibirya'nın Krasnoyarsk ve Irkutsk bölgelerinin kuzey kısımlarında çıkan yangınları kontrol altına alabilmek için uçaklarla dolaşarak bulutlara içinde ateş söndürücü kimyasalların bulunduğu çeşitli gazlar yükledi.

YÜKSEK SICAKLIKLAR VE NEMLİ HAVA YANGINLARI ARTIRDI

Sibirya’da mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklık ve kuru havanın azalması, yangınların bölgeye yayılmasına ve kuzey Rusya'yı örten Boreal ormanına ve tundralara yayılmasına neden oldu.

YANGINLAR BÜYÜK ŞEHİRLERE YAKLAŞTI

Rusya'daki orman yangınlarını izleyen çevre kuruluşu Greenpeace, yapay yağmurun kuzey Sibirya'daki yangınları azaltmaya yardımcı olduğunu doğruladı, Irkutsk ve Krasnoyarsk'ın güneyinde bulunan büyük şehirlerinin yakınlarında başka yangınların çıktığını açıkladı. Greenpeace, yılın başından bu yana Rusya genelinde 4,62 milyon hektar ormanın yandığını belirtti.

7 BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Geçen hafta, Krasnoyarsk ve Yakutsk da dahil olmak üzere Sibirya’nın yedi bölgesinde yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

YANGINLAR DEVAM EDECEK

Bununla birlikte, bilim insanları Sibirya'da rekor kıran sıcaklıkların orman yangınlarına neden olmaya devam edeceğini ve daha fazla sera gazının havaya salınmasına neden olacağını söyledi.

9 DERECE OLAN YERİN SICAKLIĞI 38 DERECEYE ÇIKMIŞTI

Geçtimiz Haziran ayında Dünya’nın en soğuk bölgesi olan Sibirya’da art ardına sıcaklık rekoru kırılmış ve ortama sıcaklığın 9 derece olduğu Yakutsk’ta termometreler 38 dereceyi göstermişti.

67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında ise tespit edilen 38 santigratlık sıcaklık 66,5 enleminden başlayan Kuzey Kutbu dairesinde ölçülen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçmişti.

Ardından araştırmacılar, dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınan Sibirya’daki durumun endişe verici olduğunu açıklayarak, durumun küresel çapta 2020'nin dünyanın en sıcak yılı olmasına neden olacağı konusunda uyarmıştı.

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