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'Yanlış adres' bahanesiyle ölüm tehditleri yağdırmıştı! Eczanede terör estiren şahıstan dikkat çeken ifadeler

20.06.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir eczanede meydana gelen olayın görüntüleri izleyenleri dehşete düşürmüştü. Eczacıların annesine yanlış adres verdiğini ileri süren Erdem T. (30) eczacılara ölüm tehditleri yağdırıp "Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem" demişti. Sosyal medyanın da gündemine oturan olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Erdem T.'nin tutuklanmasına karar verilirken hakimlikteki sorgusunda yaptığı savunma dikkat çekti. İşte eczanedeki dehşetin tüm detayları...

'Yanlış adres' bahanesiyle ölüm tehditleri yağdırmıştı! Eczanede terör estiren şahıstan dikkat çeken ifadeler

Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bir eczanede meydana gelen olayda iddiaya göre nöbetçi eczaneyi arayan annesine yanlış adres söylenmesi üzerine saldırgan bir tavırla eczaneye gelen şahıs, eczane çalışanlarına tehdit ve hakaretler yağdırarak, içeride bulunan bilgisayara yumruk attı. Reçetesini vererek ilaçları isteyen şüpheli E.T., eczanede bulunan diğer vatandaşların sakinleştirmeye çalışmasına rağmen eczane çalışanlarına tehditler savurarak küfürler etmeye devam etti.

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"KAFANI KOPARIRIM SENİN"

Eczacı kadının "Polisi arayın" sözleri üzerine ise şüpheli, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem” diyerek tehdit etti. Olayın ardından Eczacı Ayşenur Ören’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gönderilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından ‘tehdit’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Gözaltına alınan Erdem T. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi, ardından savcılığa ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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‘AFFETTİRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIRIM’

Şüpheli Erdem T.’nin hakimlikteki sorgusunda şunları dediği öğrenildi:

"Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince ‘Tamam ben ilacı alırım’ dedim. İlacı almaya gittim, annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Olaydan dolayı çok pişmanım, özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi de görüyorum. Çok pişmanım, affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldüğü için anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değildim. Etmiş olduğum küfürlerden dolayı da özür dilerim."

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik şüpheli Erdem T.’nin "Tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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(DHA-İHA)

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