Yanlış ped kullanımı enfeksiyona yol açıyor

Kadınlar arasında yaşlılık belirtisi olarak görülen ancak pek çok tedavisi bulunan idrar kaçırma problemi kadınların en büyük sağlık sorunları arasında yer alıyor. Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan

idrar kaçırma probleminde mesane pedlerinin önemini vurgularken, Kontinans Derneği Ürodinami Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Özyurt ise idrar tutmanın idrar torbasının kas yapısını bozduğunun altını çizdi. BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR İnsanların çevresinde gördüğü idrar kaçırma problemiyle kendilerinin yaşadığı idrar kaçırma arasında farklılıklar olabileceğine ve herkes için tedavinin aynı olmayacağına özellikle dikkat çeken Tarcan, “Zamanında teşhis koyulmadığında başınızı ağrıtacak ciddi problemler yaşanabilir. MS hastalarının yüzde 15’i idrar kaçırma problemiyle ilk olarak üroloji bölümüne geliyor. Hastayı ilk gören hekim tanıyı koymakta geç kalırsa MS hastalığında ilerleme yaşanır. Diğer önemli bir grup ise şeker hastalığı bulunanlar. Şeker hastalarının da büyük bir bölümü sık idrara çıktığı için üroloji bölümüne başvuruyor. Altında yatan neden iyi araştırılmazsa ve hasta hekime başvurmakta geç kalırsa eğer diğer organlarımızda geriye döndürülemez hasarlar ortaya çıkabiliyor.” açıklamasında bulundu.

“İdrarı tutmanın en büyük zararı idrar torbasının kas yapısının kasılma yeteneğinin gerilemesi.” diye ifade eden Ceyhun Özyurt, “Normalde bir mesane 500 CC kadar idrarı rahatlıkla biriktirebilir. Çok tutmaya bağlı olarak 1000’in üzerine çıkmaya başladığında ise idrar yapısının kas yapısı giderek zayıflamaya başlar. Bu zayıflamayla beraber yeterli kasılma göstermediği için idrarını yaptığı zaman önemli miktarda idrar içeride kalır. Bir müddet sonra idrar kapasitesi zorlandığı için idrar kaçırma yaşanır. O yüzden idrarımızı tutmak tavsiye ettiğimiz bir davranış biçimi değil.” açıklamasında bulundu. İdrar kaçırma üzerine gerçekleşen ameliyat süresinin 15 dakika ile 30 dakika arasında tamamlandığını ifade eden Özyurt, ”Bu tip ameliyatlarda spinal yani belden aşağısını uyuşturduğumuz bir anestezi yapıyoruz. Zor bir ameliyat olmasa da kilo önem arz ediyor” dedi. Kadınlarda erkeklere göre daha sık idrar kaçırma problemi görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan ise şöyle konuştu: “Kadınların doğuştan idrar tutan yapıları erkeklere göre daha zayıf. Çocuk doğurmaya programlanmış bir yapısı var. Erkeklerde ise idrar kaçırmanın sebeplerinin başında nörolojik hastalıklar geliyor. Yaş ilerledikçe Parkinson, inme, şeker hastalığı erkeklerde idrar kaçırmaya sebep oluyor. Prostat kanseri ameliyatlarının yan etkisi olarak da erkeklerde idrar kaçırma yaşanabiliyor. Erkekler kadınlara göre daha rahat bir şekilde doktora gelebiliyorlar. Kadınlar ise idrar kaçırmayı yaşlanmanın etkilerine bağlayarak doktora gitmeyi düşünmüyorlar. Hatta kadınlar lavaboya gitmemek için bile su içme miktarını azaltıyor. Bu davranış devam edince idrar yolu enfeksiyonunun artması kolaylaşmaktadır. Yakın zamanda idrar kaçırma problemi nedeniyle ameliyat ettiğim ve operasyon sonrası tamamen idrar kaçırması geçen bir hastam, önceden ne kadar idrar kaçırdığının yeni farkına vardığını belirtti. Hastam üzerinde inanılmaz baskı ve stres yarattığını, bu iş ortadan kalkınca ise ne kadar tesiri olduğunu hissettiğini söyledi.”