Yanlış uygulama birçok hastalığa sebep oluyor! Genital bölgeyi temizlerken...

Vajinal bölge temizliği, hayatımızda hayati önem taşıyan bir mesele. Tüm gün akıntıyla gezmek rahatsız edici olur. Islak bir vajinal bölge rahat oturmanızı engeller. Zamanla yanlış temizleme yöntemleri ise genital bölge rahatsızlıklarına sebep olur. Peki genital bölge doğru bir şekilde nasıl temizlenir? Günlük bakım nasıl yapılmalı? İşte kadınlar için bazı önemli noktalar...

GÜN İÇERİSİNDE RAHAT HİSSEDEBİLMEK İÇİN...

Genital bölgede akıntılar olması, kaşıntılı bir vajinal bölgeye sahip olmak, çürük balık kokusu gibi bir koku ile baş etmeye çalışmak... Genital bölgenin aslında kendi kendisini temizleyen bir yapısı var. Gün içerisinde rahatsız olmanıza sebep olan akıntıların sebebi de aslında bu. Akıntı olması bu sistemin bir parçası. Farklı şekillerde akıntılar olabilir; şeffaf, koyu renkli, kötü kokulu... Bunun pek çok farklı sebebi olabilir. Su tüketimi ya da regl öncesi dönem gibi. Bu akıntıdan rahatsız olmamak için yapabileceğiniz çok basit bir yöntem var. Günlük ped kullanımı bu akıntılardan rahatsız olmanızı önler. Gün içerisinde pedi en az 1 kez değiştirmeniz yeterli olur.