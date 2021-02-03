HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası

Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası

03.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası

Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcadığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçunda dava açılan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.A. esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Kız kaçırma kavgasında ortalık savaş alanına döndüKız kaçırma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Şanlıurfa’da tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı

Kız kaçırma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Bilişim suçu nedir? Nasıl tespit edilir? Engellemek için bunlara dikkat

Tuzağa düşmeyin! Bilişim suçlularından korunmak mümkün

Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Leyla’nın ses kaydı ortaya çıktı

Burun estetiği sonrası ölen Leyla’nın ses kaydı ortaya çıktı

Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

Cinayet sanığı eski özel harekatçı: Öldürmek istesem bin türlü yolunu biliyorum

Cinayet sanığı eski özel harekatçı kendini böyle savundu

Sokak köpeklerini sinirlendirip kendini ısırttırıyor

Şaşkına çeviren olay! Önce sinirlendiriyor, sonra ısırttırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.