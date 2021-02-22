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Yanlışlıkla çöpe attı! Geri getirirler diye başından ayrılmıyor

22.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Yanlışlıkla çöpe attı! Geri getirirler diye başından ayrılmıyor

Sultangazi’de yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yoldemir, alışverişe giderken elindeki çöple birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını da çöp konteynerine attı. Kısa süre sonra çantasını çöpe attığını fark eden yaşlı kadın, çantasındaki telefon ve paranın alındığını fark etti. Çaresiz kadın çöp konteynırının başında parasının ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Esentepe mahallesi 2870/1 sokakta gerçekleşti. 75 yaşındaki Fatma Y. alışveriş yapmak için evden çıktı. Evden çıkarken elindeki çöp poşetiyle birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını yanlışlıkla çöp konteynerine atan kadın, yoluna devam etti.

Bir süre sonra çantasını da çöpe attığını anlayan yaşlı kadın, geri döndü. Çöp konteynerinde çantasını bulan kadın, içerisindeki para ve telefonun alındığını fark etti. Çaresiz kadın çöp konteynerinin başında parası ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.

'HEPSİNİ ALIP GÖTÜRMÜŞLER'

Yaşananları anlatan 75 yaşındaki Fatma teyze, "Hava güzeldi dışarıya çıktım. Elimde çantam ve çöp poşeti vardı. Konteynerin yanında geldim. Yanlışlıkla çöp poşeti ile birlikte çantamı da çöpe bıraktım. Ardından yürümeye başladım. Biraz ilerledikten sonra elimde çantamın olmadığını fark ettim geri döndüm. Konteyneri kontrol ettiğimde çantamı içi boşaltılmış bir şekilde buldum. İçerisinde market alışveriş yapmaya gideceğim için yanıma aldığım 100 TL param, cep telefonum ve evimin anahtarı vardı hepsini alıp götürmüşler. Burada kağıt toplayan çocuklara sordum, bir kişinin çantadakileri alıp bölgeden uzaklaştığını söylediler" ifadelerini kullandı.

(Özel) 75 yaşındaki Fatma teyze, yanlışlıkla çöpe attığı para ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor

(İHA)

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