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Yanma şikayetiyle başvurdu! Röntgende ne olduğu ortaya çıktı... 'Türkiye sınırlarında ilk'

16.09.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da tuvaletini yaparken yanma şikayeti yaşayan 27 yaşındaki hastanın mesanesinden 1 kilogram taş çıkarıldı. Barış Yıldız adındaki hastanın ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Güven Erbay, ''Hastanemize idrarda yanma şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkik ve görüntüleme sonucunda mesanesinde devasa bir taş olduğu gördük. Bunun üzerine ameliyat kararı aldık ve açık ameliyatla bu taşı aldık. Türkiye sınırlarında şimdiye kadar mesaneden çıkarılan en büyük taş olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Yanma şikayetiyle başvurdu! Röntgende ne olduğu ortaya çıktı... 'Türkiye sınırlarında ilk'

Karaman'da ikamet eden 27 yaşındaki Barış Yıldız isimli hasta idrar yaparken yanma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çekilen röntgeninde hastanın mesanesinde 2 adet büyük çapta taş tespit edildi. Doç. Dr. Güven Erbay ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şanlı tarafından yapılan cerrahi operasyonla hastanın mesanesindeki 2 taş başarılı bir şekilde alındı.

“TÜRKİYE SINIRLARINDA ŞİMDİYE KADAR MESANEDEN ÇIKARILAN EN BÜYÜK TAŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİZ”

Başarılı geçen ameliyatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Güven Erbay, “Hastanemize idrarda yanma şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkik ve görüntüleme sonucunda mesanesinde devasa bir taş olduğu gördük. Bunun üzerine ameliyat kararı aldık ve açık ameliyatla bu taşı aldık. Normalde mesane taşı yaşlı hastalarda ve prostatı olanlarda oluşur. Genç yaştakilerde pek beklediğimiz bir durum değildir. Başarılı geçen ameliyatın sonunda hastamızın mesanesinden 15 ve 5 santim boyutunda 2 tane taş çıkardık. Hastamızın sağlığı gayet iyi durumdadır. Şu ana kadar bilinen ve bizim de bildiğimiz kadarıyla bir hastadan çıkarılan taş bin 900 gram ağırlığındaydı. Bizim çıkardığımız 2 taşın ağırlığını ölçtüğümüzde bin 50 gram geldi. Bizim bildiğimiz üzere bu çıkarılan taşın Türkiye sınırlarında şimdiye kadar mesaneden çıkarılan en büyük taş olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz da, “Hastanemiz bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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(İHA)

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