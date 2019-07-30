Yanmış kadın cesedi davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce Eylem Gülçin Kanık'a ait yanmış haldeki cesedin bulunmasına ilişkin davada yargılanan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa da 23 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si ise tutuksuz olmak üzere 6 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, savcı tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan mütalaada, hakkında kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla cezası bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek için E.D. ile irtibata geçtiği, görüştüğü sanıklardan S.Ç'nin kadına faklı isimle sahte KKTC kimlik kartı çıkarttığı belirtildi.

Kanık'ın yurt dışına kaçacağı için otomobilini satması ve yaptığı yasa dışı işlerden çok para kazandığı düşüncesiyle şüphelilerin kadının evine hırsızlık için girdiğine yer verilen mütalaada, bu sırada bilinmeyen bir sebeple boynuna baskı uygulanan Kanık'ın öldürüldüğü, şüphelilerin cesedi yakarak yok etmeye çalıştıkları ifade edildi.