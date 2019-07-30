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Yanmış kadın cesedi davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Aydın'da bir kadının yanmış halde cesedinin bulunması olayıyla ilgili davada yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis, 2 sanığın da 23 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi - Mütalaada, sanıkların yurt dışına kaçmak için kendilerinden yardım isteyen kadını parası için öldürdükleri, suçlarının ortaya çıkmaması için cesedi yakıp yok etmek istediklerine yer verildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce Eylem Gülçin Kanık'a ait yanmış haldeki cesedin bulunmasına ilişkin davada yargılanan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa da 23 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si ise tutuksuz olmak üzere 6 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, savcı tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan mütalaada, hakkında kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla cezası bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek için E.D. ile irtibata geçtiği, görüştüğü sanıklardan S.Ç'nin kadına faklı isimle sahte KKTC kimlik kartı çıkarttığı belirtildi.

Kanık'ın yurt dışına kaçacağı için otomobilini satması ve yaptığı yasa dışı işlerden çok para kazandığı düşüncesiyle şüphelilerin kadının evine hırsızlık için girdiğine yer verilen mütalaada, bu sırada bilinmeyen bir sebeple boynuna baskı uygulanan Kanık'ın öldürüldüğü, şüphelilerin cesedi yakarak yok etmeye çalıştıkları ifade edildi.

Sanıkların üzerine atılı suçları işlediği hususunda mahkumiyetlerine yeterli somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunduğu aktarılan mütalaada, tutuklu sanık E.D. ve başka suçtan tutuklu sanık M.K'nin "tasarlayarak adam öldürme", "resmi evrakta sahtecilik", "konut dokunulmazlığının ihlali", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıldan 24 yıla kadar hapisle, diğer tutuklu sanık S.Ç'nin aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 16 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık A.K'nın "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, başka bir suçtan tutuklu sanık G.K. ve tutuksuz sanık Y.K.'nin de aynı suçlardan toplamda 23 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık ve taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma için ek süre talep etmelerinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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