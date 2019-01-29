"Yapacak çok daha fazla işimiz var"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tarihimizde sınırlarımıza ve ortaya koyduğumuz medeniyete baktığımızda aslında yapacak çok daha fazla işimizin olduğu net bir şekilde aşikardır." dedi.

Kentte bulunan sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle Balçova Termal Otelde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Dağ, bu kuruluşlara yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Fırsat buldukça sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini belirten Dağ, "En temel vazifemiz ve görevimiz, yetişen yeni neslin ülkemizin ve milletimizin değerleri noktasında yetişmesi için gayret göstermek. Biz de AK Parti iktidarları döneminde bu noktada öncü olmaya gayret ettik." dedi.

Dağ, şunları kaydetti:

"Tarihimizde sınırlarımıza ve ortaya koyduğumuz medeniyete baktığımızda aslında yapacak çok daha fazla işimizin olduğu net bir şekilde aşikardır. Bunun için her birimize farklı görevler düşüyor. Ceddimizin bu konuda yaptıklarına baktığımızda hem ülke yönetimi konusunda bir şeyler yapmış hem de vakıf eserlerini kazandırıp hayata geçirme konusunda önemli çalışmalar yapmış. Bize düşen onlara layık evlatlar olarak, bunun bizden sonraki nesillere devamını sağlamaktır. Her birimiz bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Bizlerin de siyaset mecrasında, bu noktada önünüze çıkabilecek engelleri kaldırmak birinci vazifemiz olacaktır."

Dağ'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

