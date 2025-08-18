KADIN

'Yapamazsın kadın işi değil' diyenlere aldırmadı, hayalindeki mesleği peşinden gitti: 6 kişilik ekip kurdu...

Sivas’ta yaşayan 3 çocuk annesi Handan Gökçek (42), toplumsal önyargılara rağmen hayalini kurduğu boyacılık mesleğini yapmaya başladı. “Boyacılık kadın işi değil” diyenlere kulak asmayan Gökçek, tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik ekibiyle birlikte ev, ofis ve iş yerlerinde boya ve dekorasyon hizmeti veriyor. Kadın eliyle yapılan işin fark yarattığını belirten Gökçek, sosyal medyada paylaştığı videolarla da büyük beğeni topluyor.

Sivas'ta 4 yıldır boyacılık yapan 3 çocuk annesi Handan Gökçek (42), kadınlardan oluşan 6 kişilik ekibiyle evlere giderek boyacılık yapıyor.

Sadece kadınlardan oluşan ekip kuran Gökçek, ''yapamazsın'' diyenlere inat, boyacılık mesleğindeki gösterdiği başarıyla takdir topluyor. Kadın ekip arkadaşları ile duvar, tavan, zemin, seramik, tezgâh ve mutfak dolabı boyayan Gökçek, dekorasyona kadın eli değmesini sağlıyor. Gökçek, "Boya yaparken çektiğim videoları sosyal medyada da paylaşıyorum, çok güzel bir kitleye sahip oldum. Videoları gören insanlar çok güzel tepkiler veriyorlar" dedi.

Yapamazsın kadın işi değil diyenlere aldırmadı, hayalindeki mesleği peşinden gitti: 6 kişilik ekip kurdu... 1

"SADECE KADIN USTALARLA ÇALIŞIYORUZ"

Müşterinin güzel tepkisiyle karşılaştıktan sonra bütün yorgunluğunu unuttuğunu ifade eden Gökçek, "4 yıldır boyacılık yapıyorum. Sivas'ta ilk başlarda beni görenler garipsedi ancak daha sonra herkes alıştı. Çok güzel tepkiler alıyorum. 'Yorucu olmuyor mu?' diye soranlar oluyor. Çok yorucu bir meslek. İşi yapıp teslim ettikten sonra müşterinin güzel tepkisini aldığımızda bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz. Kadınlardan oluşan 6 kişilik bir ekibimiz var. Büyük işlerde hep birlikte gidip dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Erkeklerle değil sadece kadın ustalarla çalışıyoruz."

Yapamazsın kadın işi değil diyenlere aldırmadı, hayalindeki mesleği peşinden gitti: 6 kişilik ekip kurdu... 2

'BOYACILIK BİR KADININ YAPABİLECEĞİ İŞ DEĞİL' DEDİLER

Gökçek, "Her türlü boyama işlemini yapıyoruz. Duvar boyası, tavan boyası, zemin boyaması, seramik boyaması, tezgah ve mutfak dolabı boyaması gibi birçok boya işlemi yapıyoruz. Boya yaparken çektiğim videoları sosyal medyada da paylaşıyorum çok güzel bir kitleye sahip oldum. Videoları gören insanlar çok güzel tepkiler veriyorlar. İlk başlarda yakın çevrem, 'Boyacılık bir kadının yapabileceği iş değil' dediler. Artık onlar da alıştılar onlar da benim en büyük destekçilerim" dedi.

Yapamazsın kadın işi değil diyenlere aldırmadı, hayalindeki mesleği peşinden gitti: 6 kişilik ekip kurdu... 3

"GÖRENLER BİZE HAYRAN KALIYOR"

Handan Gökçek'in ekibinde yer alan Selma Özcan (43), "Handan hanımın gönülden destekçisiyim. Yardımcı olmaya, elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Handan kadar profesyonel bir şekilde boya yapamıyorum ama bende onun yanında boyacılığı öğreniyorum. Bugün bir tezgâh ve mutfak dolabı boyaması yaptık, bir evin sehpalarını ve masalarını boyadık. Görenler bize hayran kalıyor. Bayan olarak bana göre çok güzel bir iş. Birçok destekçilerimiz var. Her ne kadar erkekler desteklemese, biz kadınlar çok güzel bir şekilde işimizi yapıyoruz" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

