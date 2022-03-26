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Yapay tatlandırıcılar kanser riskini tetikliyor

26.03.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupalı araştırmacılar yapay tatlandırıcılar ve kanser arasında bir bağlantı buldu. Fransız Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden uzmanlar yapay tatlandırıcılarla ilgili yaptığı çalışmayı tamamladı. Çalışma, meme ve obezite ile ilişkili kanser riskini artırdığını buldu.

Yapay tatlandırıcılar kanser riskini tetikliyor

Büyük bir araştırma, diyet ve alkolsüz içeceklerde yaygın olarak kullanılan yapay tatlandırıcıların kanser riskini artırabileceğini iddia ediyor. Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü ve Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden uzmanlar, sekiz yıl boyunca 100.000 kişinin yemek programını ve sağlığını izledi. Düzenli olarak yapay tatlandırıcılar tüketen kişilerde kanser riskinde yüzde 13'lük bir artış buldular. Dana önce yapılan çalışmalarda böyle bir bulguya rastlanmamıştı.

KANSER TEŞHİSİ KONULDU!

Fransız araştırmacılar, ortalama yaşı 42 olan 102.865 Fransız yetişkinin beslenme ve sağlık kayıtlarına baktılar. Dörtte üçü kadındı.

Veriler, katılımcıların her altı ayda bir 24 saatlik diyet kayıtları sunduğu, devam eden bir günlük süreli beslenme çalışması toplandı.

Araştırmacılar yapay tatlandırıcı alımını, katılımcılar tarafından Ocak 2021'e kadar bildirilen kanser teşhisleriyle karşılaştırdı.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 37'si günde en az bir kez yapay tatlandırıcılar tüketti. Çalışmanın sonunda 3.358'ine kanser teşhisi konmuştu ve hastalıklarının tespit edildiği andaki ortalama yaşları 59,5 idi.

Bunlardan 982'si meme kanseri, 403'ü prostat kanseri ve 2.032'si obezite ile ilişkili kanserlerdi.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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