KADIN

Yapay zeka artık meme kanserini teşhis edebiliyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

Günümüzde sıkça duymaya başladığımız yapay zeka teknolojisi hayatın her alanında kendini gösteriyor. Sağlık alanında da kullanılmaya başlanan bu teknoloji ile kadınlar arasında sıkça görülen meme kanserinin erken teşhisi mümkün olacak.

Yapay zeka artık meme kanserini teşhis edebiliyor

IBM'in geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bir radyolog düzeyinde kanserin teşhisini mümkün kılıyor. Şirketten yapılan açıklamada yapay zekanın özel bir algoritma sayesinde hastanın görüntülenme verileri ile sağlık geçmişini birlikte analiz ederek teşhis koyduğu belirtildi.

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Açıklamada, yapay zeka teknolojisinin meme kanseri vakalarının yüzde 87'sinde doğru teşhis koyduğu kaydedildi. Radyologların daha kolay teşhis koyabilmesini sağlayacak olan bu özel teknolojinin yakın gelecekte kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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meme kanseri yapay zeka meme kanseri

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